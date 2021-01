Ha fatto sognare una generazione di giovanissimi e incantato i più grandi: ricordate la protagonista di “Matilda sei mitica”, cosa fa e com’è diventata oggi?

Film del 1996, “Matilda sei mitica” ha fatto sognare una generazione di bambini ed è riuscito ad incantare gli adulti: sapete cosa fa e com’è diventata la protagonista? Una storia incredibile, divertente ed emozionante quella di Matilde. Una bimba straordinariamente dotata, dall’intelligenza brillante, nata in una famiglia molto diversa da lei. La passione della piccola per i libri e la frustrazione per l’essere incompresa, misti al desiderio di apprendere e accrescere le sue capacità e la sua cultura, scatenano una serie di eventi avvincenti. A cominciare dal legame con la signorina Honey e la lotta contro la prepotente e malvagia preside, la Trinciabue. Alcune scene del film sono diventate iconiche, come quella in cui Matilde usa i suoi poteri per spaventare la donna e farla scappare per sempre. La protagonista della pellicola era la bimba prodigio, la piccola e talentuosa Mara Wilson. Com’è diventata oggi e cosa fa? Scopriamolo insieme!

“Matilda sei mitica”, com’è diventata e cosa fa la protagonista

La talentuosa giovane attrice è nata nel 1987 a Burbank, terza di quattro fratelli. Inizia a recitare da giovanissima e, prima di diventare “Matilde”, l’abbiamo potuta ammirare in “Miracolo nella 34a strada” e “Mrs Doubtfire – Mammo per sempre” al fianco dell’iconico Robin Williams. Pare che fu proprio Danny De Vito, altra colonna portante di Hollywood a volerla fortemente nel ruolo della protagonista di “Matilda sei mitica” dopo essere rimasto impressionato e colpito dal suo grande talento. Mara Wilson ha deciso, ad un certo punto della sua vita, di prendere le distanze dal panorama cinematografico e artistico e dedicarsi ad una vita più ‘normale’. Nel 2009, la straordinaria e brillante interprete si è laureata a New York alla scuola d’arte e pare che abbia spiegato di non voler essere una “celebrità”. Il suo profilo Instagram è comunque seguito da oltre trecentomila follower, fan che sono rimasti legati e non dimenticano il grande talento dimostrato. Oggi Mara Wilson è una giovane e affascinante donna che può vantare ancora lo splendido sorriso che aveva conquistato il pubblico in “Matilda sei mitica”. Di seguito, un suo post recente: ecco com’è diventata.

E voi, riuscite a riconoscerla?