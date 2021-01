Torna su Rai Due Pierluigi Diaco con un nuovo programma televisivo: in arrivo ‘Ti sento’, uno show con un nuovo focus. Ecco tutti i dettagli.

Il famoso conduttore televisivo torna nel piccolo schermo. Pierluigi Diaco è stato al timone del programma Io e Te, show che non è andato come tutti immaginavano. Non è stata una stagione semplice per il talk show, segnato non solo dall’emergenza Coronavirus ma anche da un ‘nervosismo’ che più volte ha portato il conduttore a sbottare. Diaco spesso ha perso la calma non solo con alcuni ospiti ma anche con tecnici ed addetti ai lavori. Il classe ’77 è un personaggio televisivo molto affermato e dopo l’esperienza negativa su Rai Uno, è pronto a tornare nel piccolo schermo con un nuovo programma. Da martedì 19 gennaio sarà in seconda serata, alle 23.15, su Rai Due con ‘Ti Sento’, una nuova trasmissione. Ecco le parole di Diaco ai microfoni de l’ANSA, ha svelato di cosa si occuperà lo show.

Pierluigi Diaco, dopo l’esperienza negativa con Io e Te, è pronto a tornare in tv con ‘Ti sento’. Da martedì 19 gennaio 2021 il famosissimo conduttore e speaker radiofonico andrà in onda in seconda serata con interviste ad ospiti davvero speciali. Sarà uno show diverso dagli altri perchè il focus del nuovo programma sarà il ‘suono’. Il programma metterà alla prova gli ospiti con uno strumento di 10 frammenti sonori, come la voce di un familiare, un estratto di tg o un vecchio programma tv. Attraverso la loro memoria uditiva scopriremo segreti e dettagli della vita degli ospiti di Diaco. Sono previste per ora sette puntate.

Il primo ospite di martedì 19 gennaio sarà Roberto Mancini, il cit della Nazionale Italiana. “Non so ancora di cosa parleremo con Mancini. Non preparo mai le interviste in anticipo, né parlo con gli ospiti al telefono. Preferisco un confronto sincero, leale, senza paletti. Ma mi piaceva l’idea di partire da qualcuno che rappresentasse il gioco di squadra. Mai come in questo momento gli italiani devono imparare a fare squadra, a rispettare le regole. Mancini è un gentiluomo vero. E un uomo di fede, tema che vorrei toccare con lui in maniera profonda” ha detto Diaco ai microfoni de L’ANSA. Altri ospiti che saranno nello studio con Diaco nelle puntate successive potrebbero essere Claudia Gerini, Donatella Rettore, Michele Bravi, si legge sul portale.