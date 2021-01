In questo scatto è ritratta una famosa e talentuosa attrice quando era solo una tenera e bellissima bambina: riuscite a riconoscerla?

La protagonista di questa foto è un’attrice talentuosa e amatissima dal pubblico: qui era solo una tenera e bellissima bambina, la riconoscete? Vi aiutiamo noi con qualche indizio, non temete! L’interprete in questione è nata nel 1980 a Roma ed ha iniziato a recitare giovanissima. In una scena indimenticabile di una pellicola a cui ha preso parte, la vediamo rimanere incantata dalla compianta star di Beverly Hills 90210, Luke Perry. Nonostante la lunga, brillante e impegnativa carriera di attrice, nel 2005 si è laureata alla Sapienza con indirizzo in Scienze della Comunicazione. Da diversi anni è felicemente fidanzata. L’attrice di cui stiamo parlando è dotata di una bellezza davvero “principesca”, oseremo dire quasi “imperiale”, come dimostra un personaggio particolare che ha interpretato. Avete capito di chi si tratta?

Qui era solo una tenera bambina, oggi è una famosa attrice: di chi si tratta?

Si tratta di una delle attrici più talentuose a apprezzate del cinema e della televisione italiana. Tra le sue grandi passioni troviamo anche il calcio e, fino a qualche settimana fa, è stata Vicepresidente della Lega Pro. La bambina che vi abbiamo mostrato è la talentuosa e bellissima Cristiana Capotondi! la splendida attrice che ha interpretato in modo magistrale l’imperatrice Sissi, e che ha preso parte a pellicole amatissime dal pubblico. Basta citare “Come tu mi vuoi”, “Notte prima degli esami”, “La mafia uccide solo d’estate”. Racchiudere la sua straordinaria carriera in poche righe non sarebbe possibile per darle il giusto merito. La bellissima attrice ha anche rivelato una particolare abitudine quando è stata ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” qualche tempo fa. L’avevate riconosciuta nella adorabile bambina ritratta nello scatto?

La splendida Cristiana Capotondi era una bimba davvero splendida e oggi è un’affascinante e bellissima donna, oltre ad essere un’interprete davvero straordinaria, siete d’accordo con noi?