Rajae Bezzaz, sapete quanti anni ha e in quale reality l’abbiamo vista in passato? Sicuramente vi ricorderete di lei.

E’ l’amatissima inviata di Striscia La notizia, entrata a far parte della grande famiglia di canale 5 nel 2015. Rajae Bezzaz è sicuramente apprezzatissima, con il suo fare tanto schietto e solare conquista ogni volta l’amore e l’attenzione del pubblico, sempre pronto a seguirla nei suoi avvincenti servizi. Nel corso di questi anni, si è data molto da fare, lavorando anche in Radio. Sui social, l’inviata del famoso tg satirico è molto seguita, e ama condividere con i suoi follower molte immagini che la rappresentano, mostrandosi sempre bellissima. Ma sapete qualcosa in più della sua sfera personale? Molti si chiedono quanti anni possa avere. Bene, ve lo sveliamo subito. Ma ancora, vi ‘ricorderemo’ dove l’abbiamo già vista, ovvero in quale reality è stata concorrente. Siete curiosi?

Rajae Bezzaz, quanti anni ha e in quale reality è stata concorrente? Resterete sbalorditi

Rajae Bezzaz è oggi nota per essere l’inviata di Striscia La Notizia; i suoi servizi sono seguitissimi, infatti, Rajae dimostra non solo di possedere un talento innato ma anche una personalità tanto solare ed energica. E’ dal 2015 che è entrata a far parte della famiglia del noto tg satirico, e ovviamente, molti suoi follower si chiedono l’età della meravigliosa inviata. Ebbene, vi sveleremo non solo quanti anni ha, ma vi porteremo alla memoria un ‘ricordo’ inaspettato, ossia in quale reality l’abbiamo già vista. Iniziamo: a quanto pare, Rajae Bezzaz ha 31 anni, essendo nata nel 1989, e se i nostri calcoli sono giusti. E ancora, l’inviata di Striscia era già nota in precedenza, infatti, è stata una delle concorrenti del Grande Fratello 11, ve lo ricordate?

Proprio così, all’epoca appariva con un look un po’ diverso, ma pur sempre bellissima. Una grande sorpresa questa per coloro che hanno appena scoperto questo particolare inaspettato. Dal 2011 sono passati alcuni anni e Rajae ha proseguito il suo brillante percorso, arrivando nella seguitissima trasmissione Striscia La Notizia.