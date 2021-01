Annuncio choc di Nicolò Ancona, compagno di Serena Garitta: dopo 5 anni d’amore, i due si separano, lui confessa i motivi della decisione.

Serena Garitta, vincitrice nel 2004 della quarta edizione del Grande Fratello, è stata uno dei volti più amati dell’intera storia del reality di Canale 5. Fu proprio la sua innata spontaneità a farle conquistare il pubblico che in finale, la preferì ad un altro concorrente molto forte, Patrick Pugliese. A differenza di tanti altri passati per la famosa Casa di Cinecittà, Serena è stata tra i pochi ex concorrenti a continuare a lavorare in tv: la ricordiamo tutti come inviata ed opinionista in importanti programmi come La vita in diretta e Pomeriggio Cinque. Nasce a Genova il 24 maggio 1978, ha sempre amato praticare sport tanto che si è laureata in Scienze Motorie. Il suo percorso sentimentale non è stato sempre semplice, ma dopo varie delusioni, anche per lei arriva l’amore con la A maiuscola: nel 2015 si fidanza con Nicolò Ancona, un tennista, e dopo un anno nasce Renzo, il loro primo figlio. Ecco però che, inaspettatamente giunge la notizia della loro separazione ed è proprio Nicolò a comunicarlo via social.

Serena Garitta e Nicolò Ancona, tra loro è rottura: l’annuncio di lui

Serena Garitta è molto seguita e amata anche dal popolo del web. Nicolò ha deciso di comunicare la notizia della rottura tra loro proprio via social. Sotto ad un video che immortala i loro momenti più belli, ha scritto: “Ciao, faccio questo post Instagram visto che contraddistingue per svariati motivi la nostra vita…Lo faccio per raccontare quelli che sono stati 5 anni incredibili; ci siamo divertiti, abbiamo litigato ci siamo amati. Abbiamo vissuto insieme emozioni tali che non credo possano ripetersi, oggi succede che per diverse incomprensioni abbiamo deciso di staccarci, succede, nonostante ci siano davvero tante cose belle in comune. Nessuno sa se per 1 settimana, 1 mese 1 anno o per sempre. Mi espongo pubblicamente anche perché durante quest’ultimo e delicato periodo spesso amici e conoscenti mi hanno domandato come andasse, continuare a rispondere sul chi va là o che potesse andare tutto bene non mi sembrava più onesto. Ci tengo a precisare che nonostante la scelta entrambi siamo molto sereni. Everything gonna be alright”.

La notizia ha sconvolto i fan, dispiaciuti per la separazione della loro beniamina dal compagno, ma per fortuna lo stesso Nicolò sembra lasciare uno spiraglio di apertura verso una possibile riconciliazione in futuro.