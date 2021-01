Nella Casa del GF VIP Stefania Orlando ha avuto una reazione shock dopo la puntata di ieri sera, 18 gennaio: è intervenuto sui social il marito. Ecco cosa ha scritto Simone Gianlorenzi.

Ieri sera, 18 gennaio, è andata in onda una nuova puntata del GF VIP ricca di colpi di scena e sorprese. Nel corso della diretta Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti che il programma non terminerà l’8 febbraio, bensì al termine del secondo mese dell’anno. Non è ancora certa la data esatta, verrà comunicata non appena sarà decisa. La notizia ha generato caos tra i concorrenti: molti di loro hanno reagito male a tale decisione del reality. Una delle protagoniste di questo GF VIP ha avuto una reazione davvero shock, che nessuno immaginava: parliamo di Stefania Orlando. La concorrente era sul punto di lasciare per sempre il reality: a fine puntata si è diretta verso la porta rossa, annunciando a tutti di voler andare via. I suoi inquilini l’hanno rincorsa, hanno cercato di fermarla dal compiere questo gesto estremo: a convincerla in particolare Tommaso, suo grande amico nel programma, che ha provato subito a farla ragionare. Oggi, 19 gennaio, arriva il commento del marito della Orlando: ecco cosa ha scritto Simone Gianlorenzi sul suo canale Twitter.

GF VIP, Stefania Orlando in crisi nella Casa? Arriva un messaggio inaspettato dal marito

Stefania Orlando ieri sera nella puntata andata in onda ha avuto più di uno ‘shock’. Oltre alla notizia del prolungamento del reality fino a fine febbraio, è stata turbata anche da alcune clip del suo ex marito, Andrea Roncato. Per questo motivo ha avuto una crisi al termine della diretta: si è avviata verso la porta rossa annunciando di voler abbandonare la Casa. E’ stata fermata dai suoi inquilini che sono riusciti a convincerla a restare.

Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania, ha scritto un messaggio sui suoi canali social dedicato proprio alla sua dolce metà, ormai nella Casa da oltre 4 mesi. “È ora di tornare a casa” ha scritto il musicista sul suo canale Twitter: la frase è accompagnata da un cuore rosso.

È ora di tornare a casa ❤️ ….#gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) January 19, 2021