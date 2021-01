Ecco cosa succederà nella puntata del 19 gennaio 2021 di Un Posto al Sole: le anticipazioni della soap opera più amata dagli italiani.

Vi parliamo di una delle soap opera più longeve della televisione italian: Un Posto al Sole è la serie tv che va in onda su Rai 3 dal lontano 1996! E’ stata la prima soap interamente prodotta in Italia: è impossibile che qualcuno non la conosca! Ambientata a Napoli, racconta le vicende degli abitanti di un palazzo, Palazzo Palladini, situato a Posillipo. La serie tratta anche storie di cronaca nera, parla di problemi sociali, ci sono anche casi tipici delle serie poliziesche: insomma, Un Posto al Sole è una soap davvero completa che intrattiene tutti giorni, dal lunedì al venerdì, gli italiani con la puntata delle ore 20.45. Ma siete qui per sapere cosa succederà nella puntata in onda questa sera di 19 gennaio 2021: ecco le anticipazioni.

Un Posto al Sole, anticipazioni 19 gennaio: Filippo torna a casa, guai per Leonardo

Secondo le anticipazioni, Filippo e Leonardo sono stati rapiti da due malviventi e sono riusciti a liberarsi con tutte le loro forze. Il Sartori ha dovuto chiedere aiuto a Serena: le chiesto di persuadere Ferri per il pagamento del riscatto. Dopo una notte davvero difficile, Filippo torna a casa: per Leonardo invece la situazione è critica, per lui la situazione si mette davvero male.

Nella puntata del 19 gennaio vedremo il ritorno di Chiara che si rivelerà un vero colpo basso per Michele che sentirà di non avere più controllo sul suo lavoro. Silvia proverà ad incoraggiare il Saviani: la donna proverà a persuadere il marito a non farsi ‘attaccare’ dalla negatività che lo circonda. Ancora, si legge che l’atteggiamento di Sarti lascerà spazio a diverse interpretazioni. Dopo essersi sfogato con la paziente ed amica Mariella, Cerruti deciderà di affrontare la situazione: quest’ultima però prenderà una piega inaspettata.