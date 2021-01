Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi, 19 gennaio 2021: il tronista Davide Donadei farà un annuncio a sorpresa, ecco cosa vedremo oggi in tv.

Ogni primo pomeriggio, alle 14.45 tutti gli italiani amanti del dating show non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nello studio di Maria De Filippi. Uomini e Donne è uno dei programmi più longevi della tv italiana: va in onda dal 1996! Nonostante l’emergenza Covid, lo show ha proseguito la sua messa in onda con alcune novità: stiamo assistendo ad una stagione inedita, Trono Classico ed Over sono uniti in un unico studio! Non sono mancate infatti alcune liti tra tronisti e Cavalieri…Ogni giorno Uomini e Donne regala intrattenimento ed emozioni: gli italiani sono sempre curiosi di scoprire a quali colpi di scena e sorprese dovranno prepararsi. Siamo qui per darvi le anticipazioni della puntata del 19 gennaio 2021: ecco cosa succederà!

Uomini e Donne, anticipazioni 19 gennaio: l’annuncio a sorpresa di Davide Donadei

Cosa succederà nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi 19 gennaio? Dopo la puntata di ieri, 18 gennaio, dedicata unicamente a Gemma Galgani, oggi ci sarà un altro appuntamento ed avrà altri protagonisti. Secondo le anticipazioni, al centro dello studio oggi potremmo vedere il tronista Davide Donadei al centro dello studio. Ha visto Chiara nei giorni precedenti: la loro esterna è stata molto romantica e molto produttiva. I due hanno parlato molto della loro conoscenza ed il tronista avrebbe ammesso di avere difficoltà a non baciarla. Le parole di Davide faranno soffrire Beatrice che il lacrime ammetterà in studio di essere davvero stanca. In studio dovremmo assistere ad una nuova lite tra la corteggiatrice Beatrice ed il Donadei: durante il loro litigio i telespettatori potrebbero assistere ad un vero e proprio colpo di scena. Davide annuncerà a tutti di essere pronto alla scelta!

Nel corso della puntata, oggi 19 gennaio, potremmo assistere anche al confronto tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La frequentazione tra i due protagonisti del Trono Over sembra proseguire a gonfie vele: la Dama parlerà di complicità tra i due, di un rapporto fortificato dall’attrazione fisica.