Uomini e Donne, chi è Gero: avete visto il profilo Instagram del nuovo cavaliere del Trono Over? Tutte le curiosità su di lui.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Uomini e Donne andata in onda oggi, martedì 19 gennaio. Una puntata in cui, tra le altre cose, c’è stata la presentazione di un nuovo cavaliere del Trono Over. Un cavaliere che non è passato assolutamente inosservato. Si è presentato come Gero, diminutivo di Calogero, e tutto fa pensare che creerà un bel po’ di scompiglio nel parterre femminile della trasmissione. Curiosi di scoprire qualcosa di più su di lui? Siete nel posto giusto.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, chi è Gero: età, lavoro e Instagram del nuovo cavaliere del Trono Over

Gero è il nuovo protagonista del trono Over di Uomini e Donne. 36 anni, originario di Agrigento, il cavaliere ha mostrato di essere un uomo di poche parole. Nella breve presentazione in studio, il siciliano ha ammesso di avere avuto storie durature, ma che sono finite male: l’ultima è terminata a causa di incomprensioni caratteriali. Il suo nome è il diminutivo di Calogero, nome tipico siculo. Attualmente è disoccupato, ma fino a maggio gestiva un locale: “Per ora si inizia a riprogettare la strada lavorativa in questo ambito”. Il cavaliere ha dichiarato di non avere canoni particolari di donna e tra le donne in studio, ha scelto di ballare con Nicole, tra le dame che lo hanno maggiormente colpito. Oltre a lei, Gero ha citato Brunilde e Maria. Sui social, in tanti si chiedono quale sia il suo cognome, per dare un’occhiata al suo profilo di Instagram. Ebbene, ecco l’ultimo post condiviso dal cavaliere proprio sul suo Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GERO NATALE (@gero_natale)

Eh si, un fascino particolare, quello di Gero. Che, stando ai commenti a caldo sui social, ha fatto breccia nei cuori di molte telespettatrici. Ma come sarà il suo percorso nella trasmissione di Maria De Filppi? Il cavaliere riuscirà a trovare il vero amore? Non ci resta che attendere le prossime puntate per tutte le novità dal trono più amato della tv. E voi, che impressione avete avuto del nuovo arrivato? Vi piace Gero?