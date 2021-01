Riconoscete questa bimba? Nello scatto del passato abbiamo un volto noto di Uomini e Donne: avete capito di chi si tratta?

In questa fotografia era davvero una bambina. Avrà avuto forse qualche anno? La giovanissima influencer ha pubblicato questo scatto nelle sue Instagram story ed ha fatto sciogliere migliaia di cuori. Non è proprio difficile indovinare di chi si tratta: i lineamenti sono rimasti uguali ad ora…L’avete riconosciuta? E’ Eleonora Rocchini! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di mostrare ai suoi fan uno scatto di lei da piccina: ha infatti scritto come testo nella IG story ‘Piccola Ele’. La Rocchini è stata una delle corteggiatrici del dating show più amate e chiacchierate: la sua storia la ricorderanno in tanti! Vi spolveriamo un po’ la memoria.

Qui era piccolissima, la riconoscete? E’ stato un volto molto noto a Uomini e Donne

In questo scatto del passato vediamo una piccola bambina: è Eleonora Rocchini in foto, che oggi è diventata una donna. La classe ’95 si è fatta conoscere negli studi di Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. La fiorentina divenne protagonista della stagione 2016 del dating show: in pochi mesi divenne la scelta di Oscar Branzani, ex tronista. I due hanno vissuto una storia d’amore davvero incantevole, invidiata da tutti! Qualcosa tra i due si è rotto, dopo tre anni di storia: al termine della loro separazione è nata un’enorme polemica sui social. Eleonora è finita al centro del gossip per aver iniziato una storia con Nunzio Moccia, ex fidanzato della sorella di Oscar, Dalila. La notizia fece scoppiare una furiosa lite social tra le due giovani. Non sappiamo se ancora oggi Eleonora e Nunzio stanno insieme, ma la Rocchini si mostra ogni giorno sorridente sui suoi canali social.