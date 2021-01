Anna Tatangelo ha fatto preoccupare i fan nelle ultime ore: con un video si è mostrata davvero dolorante, ecco cosa le è successo alla cantante di Sora.

La famosissima cantante di Sora ha fatto preoccupare tutti nelle ultime ore. La classe ’87 è una delle donne più amate dalla televisione italiana ed anche del panorama musicale. Nasce come cantante, la sua voce è amata ed apprezzata da tutti, ma negli ultimi anni l’abbiamo vista anche in molti programmi tv! Proprio ultimamente è stata uno dei quattro giudici di All Together Now su Canale 5. Mentre pubblica singoli che scalano le classifiche, come ‘Guapo’ in collaborazione con il rapper napoletano Geolier, la Tatangelo conquista anche il pubblico televisivo. L’ex compagna di Gigi D’Alessio, sui social nelle ultime ore ha mostrato il suo volto davvero dolorante: cosa è successo alla famosissima cantante? Vi sveliamo subito tutto!

Anna Tatangelo dolorante su Instagram: il video mostra tutto, cosa è successo alla cantante

Anna Tatangelo si è mostrata sui social davvero dolorante: con un video boomerang nelle sue IG story ha fatto sapere di aver estratto il dente del giudizio! Si trova dal dentista e con il ghiaccio sulla guancia si mostra davvero dolorante sui social: tutti i fan sono dispiaciuti nel vederla così.

Novità in arrivo

Oltre a mostrarsi dopo aver subito un piccolissimo intervento ai denti, la Tatangelo ha fatto sapere proprio ieri di star lavorando ad un nuovo progetto. Non sappiamo di cosa si tratti ma dalle sue parole sembra che stia per arrivare un nuovo singolo davvero incredibile! “Qui si ride e si scherza ..ma manca poco” è la didascalia di un post in cui la cantante si trova in uno studio di registrazione con il produttore discografico. Quando uscirà il nuovo singolo? Non vediamo l’ora di ascoltarlo!