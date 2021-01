Anticipazioni Beautiful mercoledì 20 gennaio 2021: colpi di scena e piani rischiosi, Hope decide di agire alle spalle di Liam!

Beautiful è senza dubbio una delle soap opera più famose e longeve della televisione non solo italiana ma mondiale! La serie statunitense va in onda in America dall’87, in Italia dal ’90: è ambientata a Los Angeles e racconta le storie dei vari personaggi, ormai diventati storici. I protagonisti sono i componenti della Famiglia Forrester, proprietaria di una casa di moda. La soap viene trasmessa in 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo: in Italia va in onda dal lunedì al venerdì alle 13.40 su Canale 5! Gli intrighi, i colpi di scena catturano i telespettatori da sempre! Nelle ultime puntate andate in onda è accaduto davvero di tutto e nella prossima, in onda oggi 20 gennaio 2021, ci saranno dei colpi di scena e delle sorprese clamorose! Pronti a scoprire le anticipazioni di oggi, martedì 20 gennaio 2021? Ve le sveliamo subito!

Beautiful, anticipazioni 20 gennaio: Hope agisce alle spalle di Liam!

Cosa succederà nella puntata di oggi, 20 gennaio, di Beautiful? La festa di Halloween è la protagonista di queste puntate: organizzata nella villa di Eric, a questa festa parteciperà anche Hope.

Secondo le anticipazioni, quando Hope racconterà del suo piano a Brooke, quest’ultima storcerà il naso: Brooke è preoccupata per la figlia, teme che possa mettersi ancora nei guai. La giovane però ha deciso di partecipare alla festa, senza Liam. Lo Spencer non sarà affatto d’accordo con la moglie e non sa perchè vuole crescere un figlio non suo. Oggi vedremo la reazione di Ridge che ha destabilizzato ancora di più il giovane che desidera solo vivere serenamente il suo matrimonio e la sua famiglia. Liam vuole bene a Douglas ma non è sicuro che allontanarlo dal padre sia la cosa migliore.

Vedremo Hope mettere in pratica il suo piano: le cose però non andranno come previste! Thomas proverà a dettare le regole, Hope dovrà cedere per ottenere l’affido di Douglas. Liam ha provato a far ragionare sua moglie ma Thomas è troppo subdolo e crudele. Lo Spencer desidera che la Logan accetti che sia la famiglia a prendersi cura del bambino. Hope, invece che procedere per vie legali, ha elaborato un rischiosissimo piano alle spalle di Liam!

Beautiful vi dà appuntamento oggi 20 gennaio alle ore 13.40 su Canale 5!