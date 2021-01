Belen Rodriguez incanta il web e fa sognare i suoi fan: tutti hanno notato quel dettaglio…Date un’occhiata! Ci avete fatto caso anche voi?

Belen Rodriguez è una delle donne più chiacchierate in Italia e non solo. La showgirl argentina con gli anni ha conquistato tutti: il famoso volto di Tu Si Que Vales è molto attiva sui suoi canali social così da mostrare la sua bellezza sempre. E proprio così è stato anche poco fa: la Rodriguez ha incuriosito tutti con la foto postata poche ore fa… Gira voce che lei ed il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese, sono in attesa di un bebè! E’ stato il settimanale Novella2000 a lanciare l’indiscrezione: Belen è davvero incinta? Per ora nessuno tra lei ed Antonino hanno confermato il gossip: i fan però sono troppo curiosi di scoprire se presto l’argentina darà una sorellina o un fratellino al suo Santiago! Nello scatto pubblicato su Instagram poco fa tutti hanno notato un ‘dettaglio’: che ne pensate voi? Date un’occhiata.

Belen Rodriguez incanta il popolo del web: quel ‘dettaglio’ lo hanno notato tutti

Belen Rodriguez con le sue forme riesce a far girare la testa proprio a tutti! Poche ore fa ha pubblicato uno scatto sul suo canale Instagram che ha incantato i fan: un dettaglio particolare però non è affatto sfuggito agli occhi più attenti…Con le voci di una gravidanza in corso, sarà forse suggestione o si intravede un pancino sotto alla veste trasparente che indossa la modella?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

‘LUCE’ ha scritto come didascalia la showgirl ed ha accesso troppe lampadine nella testa di milioni di utenti IG che la seguono. Qualcuno scrive che vede il pancino, qualcun altro lancia un domandone: “Sarà il nome della bambina?”. A quanto pare i fan sono troppo curiosi di sapere la verità e fremono dalla voglia di scoprirlo al più presto! Belen confermerà o smentirà tutto? Non ci resta che attendere la verità dai diretti interessati!