Cecilia Capriotti protagonista di una lite super trash con una donna vicina a Tommaso: “Quando esce, riferirò tutto”

In una delle ultime puntate della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata eliminata Cecilia Capriotti. La donna ha perso il televoto con Carlotta Dell’Isola, Dayane Mello e Stefania Orlando. Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, la Capriotti si è scatenata. Durante un’intervista a Casa Chi, l’ex gieffina si è scagliata contro Maria Teresa Ruta, dichiarando: “Penso sia una stratega“. La Capriotti è stata inoltre protagonista di una lite super trash con una donna vicina a Tommaso Zorzi.

Cecilia Capriotti, lite con una donna vicina a Tommaso

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, c’è stato un chiarimento tra Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta. I due avevano discusso durante la settimana e in puntata si sono chiarite. La Capriotti, però, è stata criticata perchè in puntata ha detto che la Ruta potrebbe essere sua mamma ed ha mentito anche sull’età. L’ex gieffina è stata ripresa sui social e tra i commenti negativi figura anche quello della tata di Tommaso che, in un italiano non proprio perfetto, ha scritto: “Cecilia ha sbagliato. Ha 45 anni, credo. Quindi è più sorella che mamma“.

Cecilia a sbagliato a 45 anni credo 🙈 quindi è più sorella che Mamma Amore #GFVIP — CECILIA66 (@pino_cecilia) January 18, 2021

Cecilia Capriotti non ha preso bene il commento della tata di Tommaso Zorzi ed ha replicato su Twitter: “Intanto impara a scrivere italiano – poi ha rincarato la dose – “Vergognati per ciò che scrivi“. La Capriotti poi ha promesso alla donna: “Quando uscirà Tommaso gli racconterò tutto e spero che ti insegni un po’ d’educazione“. Cecilia ha poi giurato che, in caso di nuove accuse o soprattutto insulti, sarà pronta a denunciare la tata di Tommaso. Come reagirà il concorrente del reality show?