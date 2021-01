L’influencer Chiara Nasti rivela cosa la infastidisce ultimamente: qualcosa che le succede molto spesso ma che alla fine non dà ‘risultati’.

Questo periodo di pandemia rende tutti un po’ più agitati: lo sa bene Chiara Nasti, la bella fashion influencer napoletana, sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti. Seguitissima sui social fin dagli inizi del suo ingresso nel mondo della moda, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi che dopodomani compirà 23 anni, è solita condividere con i suoi affezionatissimi follower scatti e video che la ritraggono anche nella quotidianità. Proprio in queste ore, ha infatti pubblicato una storia sul suo profilo Instagram da quasi 2 milioni di seguaci in cui racconta un ‘inconveniente’ che in questi mesi caratterizzati dalla pandemia le capita praticamente ‘ogni 5 minuti’. A far spazientire la partenopea sarebbero proprio le mascherine, da circa un anno entrate a far parte della nostra quotidianità. Ma cosa c’entrano esattamente? Scopriamolo!

Chiara Nasti, l’influencer ‘perde la pazienza’: “Ma quanto ingannano?”

La Nasti ha infatti pubblicato un video in cui si lamenta che negli ultimi tempi le capita di ‘innamorarsi’ spesso, di avere dei veri e propri colpi di fulmine, ma che questi si rivelano solo un’illusione. Ciò, spiega, è dovuto molte volte all’inganno delle mascherine che coprono gran parte dei volti. “A parte gli scherzi, ma quanto ingannano queste mascherine? Vedi questi sguardi bellissimi, pensi ‘quanto è bello questo’, vai a togliere la mascherina…”, dice Chiara nel video ovviamente ironico. A corredo del video ha poi scritto: “M’innamoro ogni 5 minuti. Poi in realtà non m’innamoro mai”. L’Ig Story ha avuto molte reazioni da parte dei follower che le hanno dato ragione confermando ciò di cui si lamenta la loro beniamina.

Sempre solare ed allegra, Chiara ci ha divertito anche stavolta con la sua ironia che, oltre alla sua bellezza, è senza dubbio la chiave del suo successo.