Elisa Isoardi ha fatto una confessione inaspettata sul suo canale Instagram: accompagnate ad una foto, le sue parole hanno incuriosito tutti i fan!

E’ una delle conduttrici più affermate in Italia: Elisa Isoardi è diventata col tempo un volto noto della televisione italiana. Partecipò a Miss Italia nel 2000 e conquistò la fascia di Miss Cinema! Iniziò ad entrare nel piccolo schermo partecipando a diversi spot pubblicitari prima di iniziare la sua carriera da conduttrice. Elisa oltre ad essere nota nel mondo televisivo, è una delle ‘regine’ di Instagram: l’ex volto de La Prova del Cuoco racconta molto di sé ai suoi fan tramite i suoi canali social. L’ha fatto anche poche ore fa: ha postato uno scatto di sé, in tiro, prima di uscire…Le parole che ha scritto però hanno lasciato tutti piuttosto spiazzati. Ecco la confessione inaspettata della Isoardi.

Elisa Isoardi: “Giornata difficile per me”, spunta una confessione inaspettata

Elisa Isoardi ieri sera era pronta per uscire quando ha deciso di scattare un selfie e raccontare un piccolo retroscena sulla sua vita. La confessione fatta attraverso la didascalia del post è stata completamente inaspettata: “Pronta per uscire. Ieri è stata una giornata difficile per me, si sono aperte ferite che pensavo fossero rimarginate ed invece no. Ma per andare avanti bisogna curarle con pazienza ed amore. La vita ci sorprende, sempre. Oggi ho una nuova consapevolezza“.

Non sappiamo cosa sia successo all’incantevole donna che con il suo abito ‘vedo non vedo’ ha fatto letteralmente il pieno di like. Elisa con gli anni ha conquistato il suo pubblico e proprio su IG non sono mancati messaggi davvero dolci, per sostenerla: “Wow Ely sei uno splendore! Ricorda che siamo in tanti a volerti bene e mi raccomando solo cose belle”, “Nella vita sorridi sempre… Perché nessuna persona è troppo importante x toglierti il sorriso!“.