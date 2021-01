Fiammetta Cicogna è felicemente fidanzata e mamma di due splendide gemelle, ma conoscete il suo compagno? Il retroscena sul primo incontro.

Era esattamente l’anno 2009 quando Fiammetta Cicogna, colonna portante di un famoso spot pubblicitario di Gabriele Muccino, entrava nelle case di tutti gli italiani, conquistando immediatamente la loro attenzione. Da quel momento, sono passati poco meno di dodici anni, eppure il successo di cui decanta la giovane Cicogna è davvero smisurato. Attualmente sul piccolo schermo con ‘Made in Italy’, la giovanissima milanese ha alle spalle una carriera davvero incredibile. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Certo, sappiamo che è felicemente fidanzata e che è mamma di due splendide gemelle. Eppure, voi avete mai visto il suo compagno? Lui si chiama Carl. Ed è un ricchissimo imprenditore. Scopriamo insieme tutti i dettagli. E, soprattutto, scopriamo il retroscena raccontato sul loro primo appuntamento.

Chi è il compagno di Fiammetta Cicogna: il retroscena sul loro primo appuntamento

Era esattamente l’anno 2017 quando Fiammetta Cicogna, in un’intervista a Famiglia Cristiana, parlava di sé, della sua carriera e del suo compagno. Ecco, prima di scoprire il simpatico retroscena raccontato sul loro primo appuntamento, siete curiosi di sapere ogni cosa sul giovanissimo uomo che ha rubato il cuore della bellissima Cicogna? Nato il 5 Settembre del 1980, Carl Hirschmann ha origini svizzere. Ed, attualmente, è uno dei più ricchi imprenditori. Tanto che, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, nel 2019, il giovane sia stato inserito nella lista degli imprenditori più pagati nel 2019. Il suo impiego nel mondo dell’imprenditoria ha origini ancestrali. Suo nonno, nel 1967, ha fondato una famosissima compagnia di servizi di aviazioni. Che, ancora adesso, decanta di un successo davvero impressionante. Ma non è affatto finita qui. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe, inoltre, che Carlo Hirschmann sia proprietario di una catena di ristoranti; di una squadra di calcio; di una particolare marca di vodka ed, infine, una linea di moda. Insomma, una vita professionale, piuttosto, impegnativa.

‘Ci siamo incontrati a Milano, in un locale. Io non lo conoscevo, pensavo che fosse un Pr: la nostra storia ha avuto un inizio divertente, da gag. Da quando sto con lui, non capisco più niente’, ha raccontato Fiammetta Cicogna a Famiglia Cristiana.