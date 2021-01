Fiammetta Cicogna si mostra sul suo profilo instagram ‘in dolce attesa’: lo scatto social col pancione è da incorniciare, quanta bellezza!

Conduttrice, modella e attrice, Fiammetta Cicogna possiede sicuramente un talento poliedrico. La notorietà per lei è arrivata grazie a Gabriele Muccino, che la scelse per uno spot della Tim. In questi anni, Fiammetta si è data molto da fare, è stata presente in numerose trasmissioni, la ricorderemo certamente al timone di Wild-OltreNatura, un seguitissimo programma trasmesso su Italia 1. In queste settimane è tornata all’attenzione del pubblico, infatti, la stiamo vedendo nella serie Made In Italy, già trasmessa nel 2019 su Prime Video di Amazon, e ora su Canale 5, in cui interpreta il ruolo di una giovane redattrice di una rivista di moda. E’ certamente molto amata e tanto seguita, anche sui social possiamo dire che i follower sono sempre attenti al suo profilo e ad ogni post che la modella pubblica. Proprio qui, andando indietro, è emersa una foto in ‘dolce attesa’: lo scatto col pancione è bellissimo.

Fiammetta Cicogna, lo scatto in ‘dolce attesa’ incanta instagram: quanta bellezza!

E’ tornata in televisione, con la sua brillante interpretazione nella serie Made In Italy, che sta riscontrando un enorme successo. Proprio questa sera, Fiammetta Cicogna ritornerà in pista, insieme ad altri importanti attori. La storia che gira intorno a questa nuova serie sta conquistando il pubblico. Fiammetta è un’attrice dal grande talento, e dalla bellezza incantevole. Sui social i suoi follower sono sempre pronti a commentare i suoi meravigliosi scatti con complimenti meritatissimi. Proprio sul suo profilo instagram, come abbiamo anticipato, è apparsa una foto bellissima! Uno scatto in cui si mostra in dolce attesa, col pancione ben evidente: “Bilancio 9 mesi di gravidanza gemellare”, ha riportato la conduttrice.

Infatti, è diventata mamma di due gemelle, nate nel 2019, quindi pochissimo tempo fa. Ovviamente, la foto non poteva passare inosservata, tantissimi sono stati i like raccolti, e non potevano mancare i preziosi commenti dei suoi follower. E’ meravigliosa!

Come abbiamo già espresso, proprio questa sera, mercoledì 20 gennaio, sarà presente in televisione, nella serie Made In Italy. E voi, siete pronti per seguire una nuova scoppiettante puntata?