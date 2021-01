In questa foto era soltanto una bambina, oggi è l’attrice del momento, presente nella serie Made in Italy: avete capito di chi si tratta?

In questo scatto appare piccolissima, col suo sguardo tenero e dolcissimo, ma oggi è diventata una bravissima attrice. Anzi, proprio in questo momento, è presente nella seguitissima serie Made In Italy, che a quanto pare, sta riscontrando un grande seguito. La foto è apparsa sul suo profilo instagram e ha incantato i follower. Avete capito di chi si tratta? Ma proprio di lei!

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

In questa foto era solo una bambina, ma è divenuta l’attrice del momento: l’avete riconosciuta?

Sappiamo che sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che amano pubblicare sui profili social immagini di quando erano ancora dei tenerissimi bambini. Un modo questo non solo per tornare con la mente ad un tempo passato, abbracciando con gioia tutte le emozioni appartenenti, ma anche per rendere partecipi i propri follower di un ricordo meraviglioso. Come abbiamo già espresso, la bambina in questa foto è oggi un’attrice bravissima e bellissima, presente nella famosa serie che sta andando in onda, ovvero Made In Italy. A questo punto ci chiediamo, dopo i tanti indizi forniti, avete capito di chi si tratta? Ebbene sì, proprio di lei, della talentuosa Greta Ferro. Possiamo dire che era abbastanza facile capire, dato che la somiglianza è evidente, molti tratti del suo viso non sono affatto mutati, non credete?

Oggi, Greta veste nella serie i panni di Irene, la protagonista di questa avvincente trama che sta coinvolgendo i telespettatori, e possiamo dire che ogni volta è una vera sorpresa ammirarla. Lo scatto che vi abbiamo mostrato, è stato pubblicato sul suo profilo instagram, e racconta di un momento particolare della sua vita, quando ancora era una bambina.