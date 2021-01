GF VIP 5, il racconto choc di Tommaso Zorzi: “Ero pieno di sangue”

Tommaso Zorzi, nella casa del GF VIP, si è lasciato andare ad un racconto choc: “Ero pieno di sangue”, ecco le sue parole

Zorzi è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più discussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, oltre ad essere uno dei preferiti del pubblico, è anche uno dei più chiacchierati sia all’interno che all’esterno della casa. Tommaso si giocherà sicuramente la vittoria finale insieme a Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Dayane Mello. Nel frattempo, nella casa più spiata d’Italia si è lasciato andare ad un racconto choc. L’influencer ha raccontato la violenza subita dal suo ex fidanzato.

GF VIP 5, il racconto choc di Tommaso Zorzi

Nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha sconvolto i coinquilini con un racconto choc. L’influencer ha raccontato di quando è stato pestato dal suo ex fidanzato. L’episodio è avvenuto fuori ad una discoteca del milanese. I due, dopo una zuffa, sono stati cacciati fuori ed è proprio all’esterno del locale che si è consumata la violenza fisica. L’ex fidanzato di Zorzi era ubriaco ed ha iniziato ad inveire nei suoi confronti: “Fuori dalla discoteca mi ha sbattuto per terra, io mi sono aperto il mento. Dopo mi ha tirato due calci. A quel punto ho detto basta. I taxi non mi caricavano perché ero pieno di sangue”.

Un racconto veramente choc, che ha atterrito anche i coinquilini di Tommaso Zorzi. Questo brutto episodio di violenza ha terribilmente segnato l’influencer, che dichiara: “Sicuramente questo episodio ha influenzato le mie relazioni. Da quel momento ho capito che quando le cose non vanno me ne tiro fuori io prima. Alla prima cosa che mi fa, anche paccarmi per una cena, io mollo”.