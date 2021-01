Urla e paura nella Casa del GF VIP nelle ultime ore: un ‘intruso’ ha fatto irruzione in casa generando il panico, Tommaso è scappato in un’altra stanza correndo. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Il GF VIP continua e non finisce mai di regalare sorprese e colpi di scena ai telespettatori amanti del reality ed ai suoi concorrenti. Nell’ultima puntata del programma andata in onda lo scorso lunedì, Alfonso Signorini ha dato un annuncio davvero clamoroso ai suoi Vipponi. Il Grande Fratello VIP non terminerà l’8 febbraio ma durerà sino a fine mese. La notizia non è stata presa alla leggera dai protagonisti di questa edizione così lunga: Tommaso ad esempio, forse a causa di un attacco d’ansia, è corso in bagno per rimettere. Stefania, dopo la diretta invece in preda al panico ha provato ad uscire dalla porta rossa per abbandonare il gioco. Insomma, alcuni dei protagonisti del reality non l’hanno presa affatto bene la decisione di prolungare, di nuovo, la durata del programma. E mentre si prova a pensare ad altro, nel salotto, i concorrenti chiacchierano e si scambiano opinioni. Nelle ultime ore un ‘intruso’ è entrato nella Casa ed ha fatto spaventare alcuni Vipponi…Ecco cosa è successo!

GF VIP, urla e paura in salotto: Tommaso scappa di corsa, cosa è successo

Nelle ultime ore un momento di ‘panico’ ha intrattenuto molti telespettatori. I concorrenti erano in salotto, seduti sui divani o sulle sedie, quando è spuntato un ‘intruso’. Ad un certo punto Tommaso ed un’altra concorrente non inquadrata hanno iniziato ad urlare: ma cosa è successo? Un moscone a ben pensato di unirsi ai concorrenti del GF VIP forse per fare due chiacchiere? Di certo l’insetto non è stato ben accetto dall’influencer milanese che non appena l’ha visto, preso dal panico, ha iniziato a scappare di corsa urlando. Il video l’ha pubblicato Trash Italiano sul suo canale Instagram: