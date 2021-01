La Pupa e il Secchione, Gianluca Tornese è uno dei ‘Pupi’ del programma: ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne? Vi sveliamo tutto!

La Pupa e il Secchione torna in tv: lo show tanto atteso e tanto amato dagli italiani entrerà nel salotto di tutti per regalare risate ed intrattenimento. Al timone dello show quest’anno c’è Andrea Pucci, il comico che con la sua ironia renderà unico il programma che mette a confronto ‘pianeti totalmente diversi’. Sono stati scelti i protagonisti di questa nuova edizione, alcuni di questi sono più o meno noti al mondo dello spettacolo: vi abbiamo parlato di Laura Antonelli, una delle pupe, qui vi parliamo di Gianluca Tornese. Il suo nome non è di certo nuovo al mondo del piccolo schermo: ricordate vero dove l’abbiamo già visto? E’ entrato nello studio di Uomini e Donne per più di una volta…Vi spolveriamo un po’ la memoria!

La Pupa e il Secchione, Gianluca Tornese: ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne?

Gianluca Tornese sarà uno dei protagonisti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione che parte il 21 gennaio in prima serata su Italia 1. Il giovane, classe ’92, è di Napoli e lo abbiamo visto in tv per la prima volta a Uomini e Donne nella stagione 2014/2015. Ricordate chi corteggiava? Gianluca si prese una bella cotta per Valentina Dallari, l’ex tronista che a fine percorso scelse Andrea Melchiorre. Nonostante la ‘brutta botta’, il Tornese anni dopo quella esperienza decise di riprovarci: è tornato a Uomini e Donne nell’edizione del 2017 per corteggiare Nilufar Addati. Fu eliminato anche dalla napoletana che preferì uscire dal programma con Giordano Mazzocchi.

Gianluca sarà di nuovo nel piccolo schermo nelle prossime settimane: fa parte del cast de La Pupa e il Secchione in qualità di ‘Pupo’.