La bellissima Greta Ferro è una giovanissima e talentuosa attrice, sebbene la sua carriera sia iniziata e continui ad abbracciare il campo della moda: conoscete il suo incredibile percorso di studi? Resterete senza parole!

Talentuosa e giovanissima, Greta Ferro si è imposta all’attenzione del pubblico e della critica con il suo esordio da attrice in “Made in Italy”. La splendida giovane ha infatti iniziato la sua carriera nel mondo della moda, lavorando come modella. Greta Ferro ha confessato, tra le altre cose, in un’intervista a Vanity Fair, di aver rifiutato diverse offerte di alcune agenzie perché non la convincevano alcune richieste di canoni particolari. La svolta arriva quando inizia a collaborare con la Why not Model Agency che sarà il suo trampolino di lancio. Quando, infatti, nel 2018 prende parte ad un cortometraggio per Armani, i registi di Made in Italy notano il suo talento e la scelgono per il ruolo di protagonista della pellicola. Bellezza e talento per Greta Ferro, ma anche uno straordinario percorso di studi: resterete senza parole!

Greta Ferro, un percorso di studi eccezionale

Partiamo col dire che, come ha raccontato lei stessa a Vanity Fair in un’intervista di qualche tempo fa, la talentuosa giovane donna è ancora impegnata negli studi, sebbene in questo momento si stia dedicando principalmente al lavoro. Greta Ferro ha conseguito il diploma al liceo classico e ha studiato anche un anno in Cina, con il progetto di “Intercultura”. Nel 2013, a Milano, si iscrive all’Università Bocconi con indirizzo in economia. Pare, inoltre, che oltre all’italiano, la splendida attrice e modella parli altre tre lingue: inglese, cinese e spagnolo. Greta Ferro è sicuramente un talento straordinario, una donna determinata, brillante ed eccezionalmente dotata. Inoltre, si cimenta anche nel volontariato, insieme all’Ordine di Malta, dimostrando di avere una grande sensibilità per le problematiche umanitarie e sociali.

Avreste mai immaginato che la splendida e giovanissima Greta Ferro avesse affrontato un percorso scolastico così intendo e brillante?