Guenda Goria tramite il suo profilo instagram ha sorpreso i fan, con una notizia appena svelata: non immaginereste mai, ha fatto un incredibile annuncio.

E’ stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip più amate ed apprezzate in assoluto, Guenda Goria ha sempre dimostrato all’interno del reality una personalità tanto profonda e forte. Sempre pronta a scontrarsi pur di portare avanti i suoi ideali. La sua esperienza all’interno della casa è stata accompagnata dalla presenza della madre, Maria Teresa Ruta, che come lei stessa ha raccontato, in passato, non ha avuto con lei un rapporto costante. All’interno del programma tra le due donne è tornato a formarsi quel legame tanto forte quanto bellissimo. Guenda è da qualche mese fuori dal reality, dopo essere stata eliminata. Ovviamente, ha proseguito il suo percorso, continuando a sostenere amorevolmente sua madre. La Goria è oggi amatissima, e seguitissima, sui social conta un profilo di ben oltre i 150 mila follower. Proprio qui, da qualche ora, ha pubblicato un post in cui ha rivelato una notizia magnifica, siete pronti a scoprire di cosa si tratta?

Guenda Goria, annuncio appena svelato: splendida notizia!

Guenda Goria è sicuramente stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip più amate ed apprezzate in assoluto. Durante il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia ha sempre dimostrato un’intelligenza profonda, e una sensibilità immensa, che ha conquistato fin da subito il pubblico. L’esperienza non ha però avuto seguito, dato che la donna è stata eliminata. Oggi, è presente nel corso della diretta del reality, ogni volta per appoggiare la sua amata mamma, Maria Teresa Ruta. Come abbiamo anticipato, Guenda è seguitissima sui social, e proprio qui, ha rivelato una bellissima notizia, che sicuramente sorprenderà tutti. A quanto pare, sarà tra i personaggi di un film poetico, come lei stessa ha scritto: “Carissimi amici, è uscito ‘Anime Borboniche’, un film poetico di cui faccio parte, ambientato nella splendida Reggia Di Caserta“, (com’è QUI possibile vedere).

Ebbene sì, la bellissima Goria ha sorpreso i suoi follower con un annuncio inaspettato, arrivato improvvisamente. Sicuramente, ancora una volta, l’ex concorrente saprà stupire con la sua bravura i telespettatori, sempre pronti ad ammirarla non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo grandioso talento.