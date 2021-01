Chi è Mattia Garufi, modello e p.r. nel cast della nuova edizione de La Pupa e il Secchione: età, professione e dove lo abbiamo già visto.

Inizierà domani sera 21 gennaio su Italia 1 la nuova attesissima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa con la conduzione di Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Le 8 coppie si divideranno in cinque formate da una pupa e un secchione e tre viceversa, composte cioè da un pupo ed una secchiona. Tra i 16 concorrenti troviamo Mattia Garufi, uno dei Pupi: scopriamo più da vicino di chi si tratta, quanti anni ha, qual è il suo lavoro e a quale programma ha partecipato precedentemente.

Mattia Garufi, nel cast de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: cosa c’è da sapere su di lui

Nato a Milano, Mattia ha oggi 24 anni. Molto affezionato alla famiglia, ha un fratello. Non sappiamo che studi abbia fatto, ciò che possiamo affermare è che Mattia è un grande appassionato di discipline sportive come le Arti Marziali Miste e la Boxe. Attualmente lavora in una pasticceria della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Uno dei suoi grandi amori è il suo cane Leon, un boxer nero. molti ricorderanno il 24enne milanese tra i concorrenti del programma di MTV Ex On The Beach, insieme all’ex fidanzata Letizia. In questo contesto ha avuto modo di farsi conoscere rivelando tutta la sua simpatia, grazie alla quale evidentemente è stato ritenuto una presenza interessante nel cast de La Pupa e il Secchione e Viceversa che vedremo a partire da domani sera.

Considerando anche gli altri componenti del cast, si tratterà sicuramente di una prima puntata scoppiettante, assolutamente imperdibile.