La pupa e il secchione è un programma televisivo andato in onda per la prima volta nel settembre del 2006 su Italia 1. La trasmissione è stata poi riproposta nel 2010 ed infine è tornata l’anno scorso con un nuovo format. Adesso, infatti, oltre alle pupe e ai secchione, ci sono anche le secchione e i pupi. Il programma è la versione italiana del reality show Beauty and the Geek, trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti nel 2005. È definito dagli autori come un “esperimento sociale”. La quarta edizione del reality show inizierà il 21 gennaio 2021 e sarà condotta dal comico e presentatore Andrea Pucci.

La Pupa e il Secchione e Viceversa, nel cast anche un ex corteggiatore

Tutto pronto per la quarta edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, reality show in onda su Italia 1 dal 21 gennaio e condotto da Andrea Pucci. Nelle ultime ore sono stati resi i nomi dei concorrenti e tra loro c’è anche qualche volto già noto al piccolo schermo. Tra i Pupi, infatti, figura Gianluca Tornese, ex corteggiatore molto discusso di Uomini e Donne. Il napoletano ha corteggiato nel dating show di Maria De Filippi prima Valentina Dallari, arrivando ad uno scontro quasi fisico con il suo rivale Mariano Catanzaro, e poi Nilufar Addati. In entrambe le occasioni, Gianluca non è riuscito a conquistare la tronista.

Gianluca Tornese non è l’unico volto già conosciuto dai telespettatori italiani. Nel cast de La Pupa e il Secchione e Viceversa ci sono anche Mattia Garufi e Matteo Diamante di Ex on the Beach. Le Pupe, invece, provengono tutte da concorsi di bellezza: Laura Antonelli, influencer e fidanzata del calciatore Andrea Marcucci; Lina Taddei, seconda classificata a Miss Mondo; Stephanie Bellarte, finalista di Miss Mondo Italia; Myrea Stabile, che ha partecipato anche a Ciao Darwin.