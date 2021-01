La Pupa e il Secchione, chi è Linda Taddei: età, lavoro, l’importante concorso in cui ha sfoggiato la sua bellezza: siete curiosi di scoprire di più?

Una nuova edizione della trasmissione La Pupa E il Secchione e Viceversa inizierà proprio domani, giovedì 21 gennaio, e manca davvero poco. Sicuramente la prima puntata sarà ricca di colpi di scena, e i telespettatori saranno molto presi da ciò che coinvolgerà i protagonisti. Al timone di questa nuova esilarante stagione il comico Andrea Pucci, che sarà affiancato da lei, la bellissima Francesca Cipriani. Il pubblico è già trepidante di scoprire cosa succederà, e chi saranno i nuovi concorrenti. Le primissime immagini sono già apparse, e abbiamo così avuto modo di scoprire i volti dei partecipanti. Tra le pupe di questa nuova esilarante edizione, ci sarà anche lei, Linda Taddei. Scopriamo di più sul suo conto.

La Pupa e il Secchione, chi è Linda Taddei: età, lavoro, e l’importante concorso

Una nuova edizione de La Pupa e il Secchione andrà in onda proprio domani, con la brillante conduzione di Andrea Pucci, che stupirà i telespettatori con il suo talento e la sua forte ironia. Il cast è stato scelto, e finalmente sono trapelati i primi nomi di questa nuova avvincente stagione del programma. Tra di loro abbiamo citato Linda Taddei, scopriamo di più sul suo conto. A quanto pare, Linda ha 20 anni, ed è nata a Ferrara. Non si hanno molte informazioni al riguardo, sembrerebbe che per lei la bellezza sia un fattore molto importante. Infatti, fin da giovanissima ha sempre avuto molta attenzione per il proprio corpo e per il proprio look. Da adolescente ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, fino ad arrivare ad uno dei più importanti, ovvero a Miss Mondo Italia, dove, a quanto pare, ha raggiunto la finalissima. Ha frequentato l’istituto alberghiero e successivamente, è approdata all’Università, dove segue il corso di laurea in Biotecnologie.

Linda ha però deciso di lavorare contemporaneamente, infatti, la sua avvenenza le ha permesso di arrivare nel mondo della monda. Non solo, grazie al suo profilo molto seguito, è divenuta anche un influencer. Sarà proprio lei una delle nuove pupe che faranno parte della nuova edizione di questo esilarante programma, insieme, ovviamente, ad un secchione. Chi sarà? Per scoprirlo, tutti sintonizzati domani per seguire La Pupa e il Secchione e Viceversa.