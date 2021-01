La Pupa e il Secchione, chi è Miryea Stabile: età, lavoro, e dove l’abbiamo già vista, non è affatto un volto sconosciuto.

Una nuova edizione dell’amato programma La Pupa E il Secchione e Viceversa sta per avere inizio, manca davvero poco, dato che la prima puntata verrà trasmessa proprio domani, giovedì 21 gennaio. Al timone di questa nuova esilarante stagione il comico Andrea Pucci, che sicuramente riuscirà a rendere la trasmissione ancora più interessante. Il pubblico è già in fermento per questo inizio scoppiettante, infatti, le primissime immagini sono già apparse, e abbiamo così avuto modo di scoprire i volti dei partecipanti. Tra le pupe di questa edizione, ci sarà anche lei Miryea Stabile. Scopriamo di più su di lei.

La Pupa e il Secchione, Miryea Stabile: età, lavoro e in quale programma è stata presente

Domani, giovedì 21 gennaio, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione La pupa e il secchione e viceversa, condotta quest’anno dall’amatissimo comico Andrea Pucci. Sicuramente i colpi di scena non mancheranno, e il pubblico resterà stupito. Il cast è stato scelto: ci riserveranno grandi sorprese. Tra di loro, l’attenzione non può non ricadere sulla bella Miryea Stabile, 22enne di Brescia, bionda, bella e solare. Miryea avrebbe frequentato l’ ISSA Europe, una scuola di certificazioni del settore fitness. Infatti, lavorerebbe in ambito sportivo affiancando lo sport ad un’altra sua grande passione quella del beauty. Non solo, come si legge dalla sua presentazione, è anche una ballerina influncer, ed è stata presente in numerosi programmi come comparsa, in particolare in Take me out, Furore, Detto Fatto, e Guess My Age.

La sua più importante partecipazione è stata a Ciao Darwin, nella puntata che ha visto la sfida di Belli contro Brutti, dove ha fatto parte della squadra dei belli. A quanto pare, la splendida Miryea non è affatto un volto nuovo, anzi, è molto conosciuta. Sarà proprio lei una delle pupe che si ritroveranno a sfidarsi nella seguitissima trasmissione, al fianco di un secchione. Insieme, cercheranno di arrivare alla vittoria. Come abbiamo anticipato, manca davvero poco all’inizio de La Pupa e il Secchione, infatti, la prima puntata andrà in onda domani, giovedì 21 gennaio, alla conduzione lui, l’apprezzatissimo Andrea Pucci, affiancato dalla bellissima Francesca Cipriani.