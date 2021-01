Laura Antonelli è una delle pupe de La Pupa e il Secchione in onda su Italia 1 dal 21 gennaio: sapete che è fidanzata con un calciatore? Ecco tutte le curiosità sulla giovane.

Il famosissimo show ‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’ torna finalmente in tv! Il 21 gennaio in prima serata su Italia 1 ci sarà la prima puntata dello show amatissimo dagli italiani. Il programma mette a confronto due mondi completamente diversi: al timone quest’anno c’è il simpaticissimo Andrea Pucci. Il conduttore racconterà l’incontro tra i due pianeti così lontani: alla base, ovviamente, ci sarà l’ironia anche se non mancheranno temi importanti. Durante le sei puntate al fianco del conduttore ci sarà Francesca Cipriani. Tra le pupe c’è una giovane, davvero bella, di nome Laura. Non è del tutto sconosciuta al mondo dello spettacolo: è di Roma ed è fidanzata con un calciatore! Vi sveliamo tutto sulla giovane ‘pupa’.

La Pupa e il Secchione, Laura Antonelli: età, i premi e la storia d’amore con il calciatore

Laura Antonelli è una delle Pupe del programma che torna in tv il 21 gennaio su Italia 1! La giovane ha 19 anni, è nata il 20 settembre e viene da Pomezia (Roma). Laura sui social è davvero una ‘star’: è un’influencer ed il suo profilo conta oltre 51 mila follower! Regala alle sue fan idee di look, tutorial su make up e su allenamenti per mantenersi in forma. Ha vinto tre premi di bellezza: si è classificata seconda a Miss Pomezia, ha poi conquistato il primo premio di Miss la bella d’Italia e Miss Prima Pagina. La Antonelli ha partecipato a diversi video clip musicali: ma siete curiosi di sapere se la splendida giovane è impegnata sentimentalmente vero? La risposta è sì!

Laura è felicemente fidanzata con Andrea Marcucci, calciatore classe ’99 che gioca nel Reggina. Eccoli insieme in un dolce scatto: