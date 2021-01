Marco Bocci è davvero inarrestabile: qualche giorno fa, ha annunciato un’altra clamorosa novità in arrivo, di che cosa stiamo parlando.

È da quando ha fatto il suo debutto in teatro che Marco Bocci ha letteralmente conquistato tutti, ma è con il suo ruolo di Domenico Calcaterra in ‘Squadra Antimafia’ che l’attore umbro ha cavalcato l’onda del successo. E, badate bene, continua a farlo ancora adesso. Recentemente sul piccolo schermo con Giulia Michelini a C’è Posta per Te per una storia davvero da brividi, il bellissimo marito di Laura Chiatti decanta di un successo davvero stratosferico. E, d’altra parte, ammirando con attenzione la sua bravura, oltre che il suo immenso fascino, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Ecco, ma carissimi lettori ed, ovviamente, sostenitori di Marco Bocci, sapete che è in arrivo un’altra clamorosa novità? Si, avete letto proprio bene. A distanza di qualche giorno dell’annuncio a sorpresa di cui vi abbiamo parlato in un nostro recente articolo, l’attore umbro non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di un’altra clamorosa novità in arrivo. Insomma, Marco Bocci è davvero inarrestabile, c’è da ammetterlo. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa. Vi anticipiamo che noi non vediamo l’ora.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Marco Bocci inarrestabile, altro annuncio a sorpresa: non vediamo l’ora

Soltanto qualche giorno fa, vi abbiamo parlato di uno splendido annuncio a sorpresa che, attraverso il suo canale social ufficiale, Marco Bocci non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori. Adesso, a distanza di giorni, ve ne parliamo di un altro che, vi assicuriamo, vi lascerà letteralmente senza parole. Sempre attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, l’attore umbro ha reso partecipi il suo pubblico di un’altra clamorosa novità in arrivo. Si, avete letto proprio bene. Una novità davvero incredibile. E che, com’è giusto che sia, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione dei suoi sostenitori. Anche perché, c’è da ammetterlo, il bel Marco Bocci è davvero inarrestabile. E ce ne sta dando particolarmente prova in questi ultimi mesi. Ecco, ma siete curiosi di sapere di che cosa stiamo parlando esattamente? In particolare, cosa dobbiamo aspettarci dal simpaticissimo attore? Volete saperne di più anche voi? Seguiteci!

Avete letto proprio bene: dal 4 Febbraio, Marco Bocci sarà uno dei protagonisti di ‘Calibro 9’. Ovviamente, il film, data l’emergenza Coronavirus, non sarà possibile visionarla nella grandi sale. Eppure, però, potete comodamente guardarlo dal vostro divano. La pellicola, infatti, è stata messa a disposizione su diverse piattaforme. Quindi, carissimi lettori: segnatevi questa data. Il 4 Febbraio sta per avvicinarsi.