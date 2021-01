Maria Teresa Ruta è stata vittima di una crisi emotiva: nella Casa del GF VIP gli umori sono spenti, ecco cosa è successo nella serata di ieri.

La notizia dell’ulteriore prolungamento della messa in onda ha scosso davvero tutti. Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti del Grande Fratello VIP nella puntata in diretta di lunedì 18 gennaio che il reality non finirà l’8 febbraio ma durerà sino a fine mese. La notizia ha lasciato sotto shock i Vipponi: nessuno di loro ha preso bene la comunicazione. Tommaso Zorzi a causa dell’ansia si è fatto venire un malumore, Andrea Zelletta se l’è presa con gli autori, Stefania in preda al panico ha provato ad aprire la porta rossa per abbandonare il gioco. Nelle ultime ore anche Maria Teresa Ruta ha avuto una reazione a tale decisione del reality: la concorrente in lacrime ha iniziato ad avere sensi di colpa, si è ritrovata vittima di una forte crisi emotiva. Ecco le sue parole.

GF VIP, fortissima crisi emotiva: Maria Teresa Ruta fa una confessione shock

“Vuoi uscire Mary?” sono state le primissime parole di Tommaso non appena ha visto Maria Teresa Ruta giù di morale. La concorrente del GF VIP senza neanche rispondere è scoppiata a piangere: dopo qualche minuto la giornalista ha iniziato a sfogarsi.

“Non voglio mollare, non sono una vigliacca. Mamma magari è contenta ma io non la vedo dal 2 luglio. E’ stato un colpo inaspettato, il profumo di papà, vedere Guenda…Volevo vedere mio fratello” sono le prime parole della Ruta in lacrime. “Vi voglio bene a voi ma mi mancano tutti” ha continuato con la voce rotta dal pianto. Gli altri concorrenti erano vicino a lei a darle conforto: la Ruta ha confessato che complice della sua tristezza è anche il mese di gennaio. Ha confidato di provare una grande angoscia quando arriva la fine di questo mese. La concorrente ha avuto un momento di debolezza davvero pesante: per fortuna i suoi inquilini le sono stati vicino ed hanno provato a cacciare i brutti pensieri. Si convincerà a restare nella Casa fino alla fine?