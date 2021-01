Moreno Morello, sapete quanti anni ha e cosa faceva prima di diventare inviato di Striscia? Non tutti ne sono a conoscenza.

E’ diventato un amatissimo personaggio televisivo, Moreno Morello è oggi particolarmente popolare per essere uno degli inviati di Striscia La Notizia. In pochissimo tempo, è diventato uno dei più noti; Moreno si occupa di truffe, i suoi servizi davvero avvincenti conquistano ogni volta l’attenzione del pubblico: sempre pronto a portare alla luce misfatti incredibili. Diverse peculiarità girano intorno al suo personaggio, come il suo abito bianco e il suo modo di esprimersi, con un linguaggio molto ricercato. Oggi, l’inviato è amatissimo, ma sapete quanti anni ha e cosa faceva prima di entrare a far parte della famiglia di Striscia La Notizia? Non tutti ne sono a conoscenza.

Moreno Morello, storico inviato di Striscia: quanti anni ha cosa faceva prima? Resterete sbalorditi

Moreno Morello è oggi uno degli inviati storici dell’amatissima e seguitissima trasmissione Striscia La Notizia. I suoi servizi molto particolari ed attenti concentrano l’attenzione del pubblico, i telespettatori sono sempre presi da quanto viene mostrato. I suoi follower sono tantissimi, e molti certamente vorranno sapere qualcosa in più di lui. Oggi, vi sveleremo la sua età, e cosa faceva prima di diventare inviato. Siete pronti? A quanto pare, Moreno ha 47 anni, infatti, è nato nel 1973, a Padova. In passato, la sua carriera ha abbracciato un ambito completamente diverso, come si legge dalla sua biografia, ha un passato sportivo di arbitro di calcio, e atleta nei 400 m, lo sapevate?

Sarà proprio per questo, che durante i suoi servizi, è avvezzo a correre tanto velocemente, per inseguire i malfattori, che tentano di sfuggire. Avrete sicuramente notato più volte questo particolare, evidente. Ebbene sì, Moreno Morello ha iniziato in modo totalmente diverso, per poi passare a divenire uno degli inviati più amati ed apprezzati, proprio come tutti gli altri.