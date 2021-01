Proprio qualche ora fa, la Rai ha annunciato l’arrivo di un’imperdibile novità: la notizia tanto attesa, di che cosa si tratta esattamente.

Sembrerebbe proprio che, dal punto di vista televisivo, questo 2021 sia iniziato nei migliori dei modi. Non soltanto perché, ormai com’è noto a tutti, la quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata prolungata di qualche altra settimana, ma anche perché la Rai sta mandando in onda dei nuovi progetti davvero imperdibili. In primis, la famosa serie ‘Mina Settembre’. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, celebre scrittore napoletano, e diretta da Tiziana Aristarco, la serie televisiva incentrata sulle vicende dell’assistente social sta conquistando davvero tutti. Tanto è vero che, nonostante siano state trasmesse soltanto le prime due puntate, la fiction ha registrato degli ascolti davvero grandiosi. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto terminate qui. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice. Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Facebook ufficiale, la Rai ha annunciato l’arrivo di una clamorosa novità in arrivo. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

La Rai annuncia un’imperdibile novità: sapete di che cosa si tratta?

Oltre al graditissimo ritorno di ‘Stasera tutto è possibile’ con Stefano De Martino e di tantissimi altri programmi televisivi di successo, la Rai ha deciso letteralmente il suo pubblico. Come? Con delle novità davvero incredibile. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento alla serie televisiva ‘Mina Settembre’ con Serena Rossi, ma anche a quella che, pochissime ore fa, è stata annunciata sul canale Facebook ufficiale. Proprio attraverso la condivisione di un link, la Rai non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi telespettatori di questa nuova avventura che inizierà da Lunedì 25 Gennaio. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli.

Ebbene si. Da Lunedì 25 Gennaio, su Rai Uno, partirà la famosissima serie ‘Il Commissario Ricciardi’. Tratto dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni, la serie televisiva si accinge a fare compagnia al pubblico italiano.

L’appuntamento con Lino Guanciale e tutti gli altri incredibili attori, quindi, vi aspetta Lunedì 25 Gennaio. Mentre, ricordate, la terza puntata di ‘Mina Settembre’ andrà in onda Domenica 24 Gennaio.