Nel corso della registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne, è arrivata una clamorosa segnalazione su Maurizio: i dettagli.

È uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne, Maurizio Guerci. Giunto nella trasmissione di Maria De Filippi tra il parterre maschile, l’affascinante uomo di Mantova ha facilmente conquistato l’interesse di tutti. Ed, in particolare, quello di Gemma Galgani. È proprio con lei che, come ben sapete, il cavaliere ha iniziato una piacevolissima conoscenza. Ed è proprio con lei che, come raccontato dai diretti interessati, è andato oltre ad un semplice bacio. Tutto sembrava stesse procedendo bene, c’è da ammetterlo. Fino a quando, come abbiamo potuto vedere nel corso di una recente puntata, ha annunciato di voler chiudere definitivamente. Ecco, ma sapete cos’è successo nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne? Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate dal sito ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che il buon Guerci sia stato al centro di una clamorosa segnalazione. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che a riportare la segnalazione è proprio lei.

Uomini e Donne, arriva una clamorosa segnalazione su Maurizio

Stando a quanto si apprende da queste ultime registrazioni trapelate da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che Maurizio Guerci sia stato al centro dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Per quale motivo? Beh, la risposta è davvero semplice: da quanto si legge, sembrerebbe che sia arrivata una clamorosa segnalazione su di lui. Si, avete letto proprio bene. Sembrerebbe proprio che il buon Maurizio abbia un’altra donna al di fuori del contesto televisivo. E che, nonostante questo, continui ancora a rimanere nel dating show di Maria De Filippi. Ecco, la domanda sorge spontanea: chi avrà riportato questa segnalazione ‘choc’? Gianni o Tina? Nessuno di tutti e due, state tranquilli. Piuttosto, stiamo parlando proprio di lei: Gemma Galgani. Ebbene si, è proprio così. La dama torinese, giunta nello studio televisivo nel giorno del suo compleanno, sembrerebbe abbia riportato questa voce. E che abbia confermato che, appena potrà, porterà anche tutte le prove a suo carico.

Cosa succederà adesso? Staremo a vedere!