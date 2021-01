Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne oggi 20 gennaio 2021: la tronista Sophie Codegoni spiazzerà tutti con un gesto davvero inaspettato.

Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 gli italiani hanno un appuntamento ben preciso. A quell’ora su Canale 5 va in onda Uomini e Donne, uno dei programmi più longevi della tv italiana. Nonostante l’emergenza Covid, Maria De Filippi con il suo dating show non si è mai fermata: la stagione è iniziata con tante novità ma le modalità sono sempre le stesse. Quest’anno Trono Classico e Trono Over sono uniti in studio: non sono mancati infatti scontri tra Cavalieri e Tronisti. Barriere in plexiglass, mascherine e gel disinfettante: tutti rispettano a pieno le regole anti Covid. E dunque, oggi 20 gennaio andrà in onda una nuova puntata: cosa succederà? Ecco per voi le anticipazioni!

Uomini e Donne, anticipazioni 20 gennaio: il gesto di Sophie spiazza tutti

Ieri abbiamo visto al centro dello studio Davide Donadei, in crisi di fronte all’imminente scelta tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Oggi, 20 gennaio 2021, l’attenzione ricadrà su Sophie, la splendida tronista dai lunghi capelli biondi. La giovane, dopo aver eliminato Antonio, sta continuando a conoscere Matteo e Giorgio: nella puntata di oggi assisteremo ad un gesto shock della tronista. Secondo le anticipazioni, la Codegoni avrebbe baciato il suo corteggiatore Giorgio! Il tutto però è accaduto a telecamere spente e per questo motivo Maria De Filippi spiegherà che quell’episodio non potrà essere trasmesso.

La puntata sarà davvero dura per Matteo, l’altro pretendente di Sophie, che resterà davvero deluso dalla scelta della tronista di baciare Giorgio. L’amarezza del giovane corteggiatore sarà evidente agli occhi di tutti: sarà proprio Maria a consolarlo, sottolineando che il bacio non è già una scelta. Matteo ha paura di essere ferito da Sophie.

La puntata di oggi, 20 gennaio 2021, dovrebbe continuare con il Trono Over: Giancarlo sta continuando a conoscere Aurora. Potrebbe esserci spazio anche per Armando che potrebbe chiudere definitivamente con la conoscenza con la Dama Brunilde.