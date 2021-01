Chi è Giorgio, il corteggiatore di Sophie Codegoni a Uomini e Donne: ci sono tante curiosità sul giovane, sapete che è un giocatore di basket affermato?

Uomini e Donne conquista ogni giorno sempre più telespettatori. Nonostante l’emergenza Coronavirus, Maria De Filippi non ha mai smesso di andare in onda con il suo dating show. Quest’anno la stagione è iniziata in maniera inedita: Trono Classico ed Over uniti in un unico studio è stata una vera sorpresa! Sul trono, attualmente vediamo Sophie e Davide, ai lati dello studio invece il parterre maschile e femminile del trono Over! E’ di Sophie che vi parliamo: secondo le anticipazioni del 20 gennaio, la giovanissima tronista ha deciso di baciare Giorgio. Il corteggiatore rimasto per lei insieme a Matteo, è giovanissimo e vive a Torino: siete curiosi di conoscere qualche curiosità su lui? Vi sveliamo tutto.

Uomini e Donne, chi è Giorgio Di Bonaventura: età e cosa fa nella vita il corteggiatore di Sophie

Giorgio Di Bonaventura è il corteggiatore di Sophie Codegoni, la tronista di Uomini e Donne. E’ nato a Teramo il 28 agosto del 1997: il giovanissimo a 15 anni, si legge, lasciò la sua città d’origine per trasferirsi a Torino. Sin da adolescente ha scelto la sua passione, il basket, ed ha deciso di inseguire il suo sogno. A 20 anni Di Bonaventura ha portato la squadra in cui giocava da capitano, PMS Moncalieri, a vincere lo scudetto! E’ entrato poi in Serie A2 con il Roseto ed a 22 anni è arrivata la convocazione nell’Italia Under 23 di basket. Sui social sono tante le fotografie pubblicate mentre gioca a basket:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Di Bonaventura (@_dibo_11)

Oltre il basket, Giorgio ha trovato il tempo per studiare: si è laureato in Scienze della Comunicazione. Non è tutto: Giorgio è responsabile commerciale in un’azienda con sedi in Italia e Cina. Sui social il suo nome è ‘dibo 11’ ed è seguito da oltre 7 mila follower: sarà lui la scelta di Sophie? E’ un ragazzo davvero in gamba!