Talentuosa e dolcissima, Andrea Delogu è una celebre conduttrice e scrittrice: lo zampino di un ‘mago’, sapete com’è nata la sua storia d’amore?

Bellissima, dotata di un grande talento e dolcissima: Andrea Delogu è un volto celebre e amato dal pubblico italiano. Conduttrice radiofonica e televisiva, ma anche scrittrice, la splendida giovane donna ha sposato, nel 2016, l’attore Francesco Montanari. Del loro primo incontro e di come è nata la storia d’amore profonda e appassionata che li lega, ha parlato la stessa conduttrice nel corso di un’intervista per Vanity Fair. Qualche tempo fa, la talentuosa a artista aveva parlato anche di un retroscena davvero toccante della sua infanzia. Siete pronti, invece, a scoprire com’è nata la storia d’amore tra Andrea Delogu e Francesco Montanari? C’entra un ‘mago’ e resterete senza parole!

Andrea Delogu, com’è nata la storia d’amore con Francesco Montanari

“Ci siamo incontrati per la prima volta a una festa, lui mi ha chiesto più volte di uscire ma io ho sempre detto di no, avevo paura a frequentare uno così famoso, sono molto gelosa” ha spiegato la conduttrice. Il primo appuntamento, poi, pare sia stato un ‘disastro’. “Lui si è presentato con in regalo un paio di scarpe orribili: a fiori, tacco medio e di una misura più piccola. Lì per lì, mi sono offesa. Ho pensato: “Ma guarda questo già mi vuole vestire, non vado bene per lui?” ha spiegato. Andrea Delogu ha confessato poi di aver compreso che quel gesto era solo un modo per dimostrarle che a lei ci teneva davvero. “E in più aveva ingaggiato anche un mago per intrattenermi durante la cena” ha rivelato. “Il risultato? A fine serata, Francesco era quasi ubriaco, perché per l’emozione aveva alzato un po’ il gomito, e il mago tentava di corteggiarmi” ha spiegato. La conduttrice ha confessato di aver pensato di non voler rivedere l’attore, ma che: “Con la sua caparbietà mi ha conquistato. E mi ha cosi tanto spiazzato che piano piano mi sono convinta a dire: “Ok, forse voglio una vita piena di sorprese”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Un episodio davvero divertente e romantico, non trovate?