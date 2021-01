Lutto per Anna Safroncik: “E’ un dolore immenso perderti…”, lo straziante post pieno di dolore ha commosso i fan.

L’amatissima attrice Anna Safroncik ha da pochissimo annunciato, tramite il suo profilo instagram, con un post pubblicato, la perdita che ha subito. Anna è molto seguita sui social, e i suoi follower hanno voluto appoggiare la donna con tanti messaggi, un modo per infondere un po’ di sostegno in un momento tanto delicato. L’attrice, famosissima, è divenuta nota per le sue brillanti ed infinte interpretazioni; i suoi ruoli hanno sempre conquistato il pubblico, e proprio per questo, è arrivata al cuore dei telespettatori. Il post pieno di dolore pubblicato ha subito destato grande attenzione da parte dei suoi tanti fan. “E’ un dolore immenso perderti..”, ha scritto.

Anna Safroncik, colpita da un tragico lutto: ha voluto dare così il suo ultimo saluto

Come sappiamo, Anna Safroncik ha iniziato a raggiungere popolarità in seguito alla sua partecipazione a Miss Italia, per poi nel 2000 avere il suo debutto nel cinema in C’era un cinese in coma. Ovviamente il suo profondo talento e la sua immensa bellezza non potevano non essere fin da subito notate, e così, pian piano, inizia la sua carriera da attrice. Oggi, è pienissima, tanti i film e le fiction che hanno visto la sua presenza, ammaliando ogni volta i telespettatori. Seguitissima anche sui social, proprio qui, da pochissimo, ha pubblicato un post inaspettato, in cui ha manifestato il dolore per la perdita subita: “Buon viaggio mia adorata nonna, è un dolore immenso perderti.. vivrai per sempre dentro i nostri cuori”, ha scritto in didascalia Anna.

A quanto pare, l’attrice ha perduto la sua amata nonna, e su instagram ha pubblicato uno scatto bellissimo, in cui appare insieme a lei; una foto accompagnata dal sorriso di entrambe, in un dolcissimo momento tra nonna e nipote. Anna Safroncik ha voluto così darle il suo ultimo saluto, amorevolmente.