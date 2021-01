Anticipazioni Uomini e Donne 21 gennaio: splendida sorpresa per Gemma, nessuno lo immaginava.

La avventure di Uomini e Donne diventano sempre più avvincenti. Il nuovo format che unisce trono Classico a trono Over è stato riconfermato anche per il 2021 e i colpi di scena nel programma di Canale 5 sono all’ordine del giorno. Per quanto riguarda il classico, i tronisti sono ormai quasi agli sgoccioli: le scelte sono sempre più vicine, ma non mancano dubbi ed indecisioni. I protagonisti dell’Over invece continuano le loro frequentazioni, tra liti, incomprensioni e sorprese. Tra le protagoniste assolute del parterre femminile c’è senza dubbio Gemma Galgani, che nel corso della puntata in onda oggi dovrebbe ricevere una bella sorpresa. In seguito, le anticipazioni della puntata di oggi 21 gennaio 2021.

Anticipazioni Uomini e Donne 21 gennaio: splendida sorpresa per Gemma, arriva un nuovo cavaliere per lei

Manca poco ad una nuova scoppiettante puntata di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi è una delle più seguite della nostra tv e giorno dopo giorno tiene incollati alla tv milioni di telespettatori. E anche oggi, giovedì 21 gennaio, ci aspetta una puntata ricca di colpi di scena. Una puntata che con ogni probabilità si aprirà con la regina del trono Over, Gemma Galgani. Come di consueto, sarà mostrato lo sfogo post puntata della dama torinese, che è stata inaspettatamente scaricata dal cavaliere Maurizio. Che confermerà la decisione comunicata nelle scorse puntate, quella di mettere fine alla sua storia con Gemma. Quest’ultima, però, dopo un momento di sconforto, riceverà una piacevole sorpresa: un nuovo cavaliere arriva in studio per corteggiarla! E nonostante le perplessità dovute alla recente delusione, la Galgani decide di farlo restare e prendersi un po’ di tempo per decidere se iniziare o meno la nuova conoscenza. Non mancheranno, ovviamente, gli scontri con l’opinionista Tina Cipollari.

Come sempre, poi, ci sarà la parentesi Trono Classico, che dovrebbe incentrarsi su Davide. Il tronista appare sempre più diviso tra le corteggiatrici Chiara e Beatrice, che ha portato entrambe in esterna. Beatrice, però, ha deciso di non presentarsi. Con Chiara, invece, l’esterna è andata molto bene. Sarà lei la scelta del tronista? Con Davide è impossibile fare pronostici! Non ci resta che attendere qualche ora per tutte le novità del trono più amato della tv. Appuntamento su Canale 5 alle ore 14 e 45, voi ci sarete?