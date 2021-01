Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne c’è stata un’assenza pesante in studio: ecco le anticipazioni del programma

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più amati della televisione italiana. La trasmissione è andata in onda per la prima volta nei primi anni duemila. Da anni ormai è la punta di diamante di Mediaset e conquista ogni giorno ottimi ascolti su Canale 5. Il programma è condotto da Maria De Filippi e nel corso degli anni ha spesso cambiato veste. Dal trono classico al trono over, fino al format attuale con giovani e over nello stesso studio.

Anticipazioni Uomini e Donne: assenza importante in studio

Nelle ultime ore è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio, come raccontano le anticipazioni riportate dal sito ilvicolodellenews, c’era un’assenza importante, anzi due. Nello studio di Maria De Filippi, infatti, erano presenti solo i protagonisti del trono over. I due tronisti, Sophie e Davide, erano assenti. Cosa sta succedendo al programma? È probabile che, nei prossimi giorni, ci siano degli importanti avvenimenti. È in programma, infatti, la scelta di Davide Donadei. Il tronista è diviso tra Chiara e Beatrice e nelle prossime ore potrebbe registrare la sua scelta.

Contemporaneamente, però, potrebbe essere registrata anche la scelta di Sophie. La ragazza è sicuramente più in alto mare rispetto al collega, ma potrebbe aver deciso di uscire definitivamente dal programma con uno dei suoi corteggiatori. Solo nei prossimi giorni sapremo con certezza cosa accadrà nello studio di Uomini e Donne e soprattutto quando andranno in onda le scelte. Nel frattempo cresce l’attesa tra i fan del programma: quale sarà la scelta di Davide? Quale invece quella di Sophie? Ci sono dei favoriti, ma sappiamo che i pronostici sono fatti per essere ribaltati. A presto per nuovi aggiornamenti.