Nella casa del GF VIP è scattato un bacio inaspettato tra due concorrenti: l’atmosfera si è fatta piuttosto ‘bollente’: ecco cosa è successo!

I VIP nella Casa più spiata d’Italia trascorrono il loro tempo svolgendo tantissime attività. La permanenza nel GF VIP sembra essere sempre più dura: lunedì scorso, nella puntata in diretta, Alfonso Signorini ha annunciato che il reality non terminerà l’8 febbraio ma durerà sino a fine mese. La notizia ha scosso tutti che hanno avuto reazioni davvero forti ed inaspettate. Tommaso, ad esempio, per via dell’ansia è corso in bagno a vomitare, oppure Stefania ha annunciato di voler abbandonare il gioco: si è diretta verso la porta rossa, sono stati i suoi inquilini a fermarla. Anche Dayane Mello, proprio ieri, ha avuto una reazione improvvisa alla decisione del GF VIP di prolungare: è scoppiata in un pianto disperato per via della mancanza della figlia. Qui vi parliamo proprio della brasiliana che è stata protagonista di un bacio davvero romantico, da film! Ecco cosa è successo ieri sera nel salotto dei Vipponi.

GF VIP, scatta il bacio tra i due concorrenti! L’atmosfera in Casa si fa ‘bollente’

Ieri sera, nel salotto del GF VIP, i Vipponi sono stati protagonisti di una scena davvero romantica! Nella serata, i concorrenti si sono dati da fare e sono diventati attori! Hanno dovuto recitare a turno la celebre scena del film Titanic vestendo i panni dei protagonisti, Jack e Rose.

Tommaso e Adua hanno fatto sorridere tutti: hanno recitato la scenetta in versione ‘siciliana’. Hanno regalato ai loro inquilini ed ai telespettatori da casa risate a non finire! Un’altra scena sta facendo chiacchierare molto: anche Dayane Mello e Andrea Zenga hanno interpretato il ruolo dei protagonisti di Titanic. Loro hanno recitato in maniera molto seria e…romantica. Così romantica che quando la brasiliana ha girato la testa per guardare Andrea, è scattato un bacio davvero romantico! Con i volti un po’ imbarazzati, i due concorrenti del GF VIP sono tornati al loro posto sul divano tra gli applausi ed i complimenti dei loro compagni d’avventura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Ad interpretare questa scena anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando e Rosalinda ed Andrea Zelletta. La serata ‘recitazione’ è stata divertente ed ha riscaldato davvero tanto l’atmosfera nella Casa.