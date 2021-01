Belen Rodriguez ha confermato le voci della gravidanza ai suoi amici: l’indiscrezione del settimanale ‘Oggi’ riempie di gioia i fan, leggete un po’ qui!

Il gossip continua a girare intorno alla vita sentimentale di Belen Rodriguez, da anni ormai super chiacchierata. La famosissima showgirl nell’ultimo anno ha fatto molto parlare di sé. Dopo il riavvicinamento al suo ex marito, Stefano de Martino, dopo il lockdown, nel 2020, i coniugi si sono separati, di nuovo ed in maniera definitiva. Poco dopo è spuntato fuori Antonino Spinalbese, oggi compagno della Rodriguez. Il loro amore sembra essere davvero a cinque stelle: sui social l’argentina si mostra innamorata più che mai del giovane classe ’95. Novella2000 lanciò uno scoop di una probabile gravidanza: le voci di Belen in dolce attesa aumentano ed anche il settimanale Oggi ha lanciato qualche ulteriore aggiornamento. Ecco cosa scrive il settimanale sul suo canale Instagram.

Belen Rodriguez conferma le voci della gravidanza: l’indiscrezione del settimanale ‘Oggi’

L’argentina Belen Rodriguez al fianco di Antonino Spinalbese sembra esser davvero al settimo cielo. Si legge sul profilo Instagram del settimanale Oggi che la showgirl ha trovato ciò che ha sempre desiderato. “Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che

ho sempre voluto” sono le parole di Belen riportate dal settimanale. ‘Oggi’ nel post pubblicato pochi minuti fa scrive che la showgirl argentina ha confidato ai suoi amici di non esser mai stata così felice: ha confermato inoltre le voci di una nuova maternità! Sono queste le parole che si leggono nell’ultimo post pubblicato dal canale social del settimanale Oggi. “Agli amici che sondano, Belén Rodriguez confida di non esser mai stata così felice. Confida e conferma, solo con loro, le voci di una nuova maternità, di cui da qualche giorno si parlava anche nel mondo del gossip..”. Ecco il post: