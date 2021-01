Belen Rodriguez rompe finalmente il silenzio attraverso le sue IG story. Ha dichiarato di non aver rilasciato alcuna dichiarazione al settimanale ‘Oggi’: ecco le parole dell’argentina.

Belen Rodriguez è al centro del gossip italiano per via delle voci che girano su una presunta nuova maternità. Novella 2000 ha lanciato lo scoop diversi giorni fa: secondo il settimanale la showgirl argentina ed il suo compagno Antonino Spinalbese sono in dolce attesa! Anche questa mattina il settimanale Oggi ha parlato della presunta gravidanza della Rodriguez: il giornale ha riportato alcune parole di Belen in cui racconta di essere davvero felice. “Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto” sarebbero le parole dell’argentina. ‘Oggi’ ha rivelato anche che Belen ha confermato ad i suoi amici più stretti le voci di una nuova maternità. Finalmente la showgirl ha rotto il silenzio: ha scritto un messaggio sui social pochi minuti fa.

Belen Rodriguez: “Ci tengo a chiarire…”, la showgirl rompe finalmente il silenzio

Belen Rodriguez pochi minuti fa nelle sue IG story ha pubblicato la pagina di giornale, quella del settimanale Oggi, in cui lei avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni. L’argentina ha smentito: “Ci tengo a chiarire che non ho rilasciato nessuna dichiarazione o virgolettato a nessun settimanale“. La Rodriguez ha aggiunto un piccolo stikers con scritto ‘Fake’. Insomma, l’argentina ha smentito la sua ‘intervista’ al settimanale Oggi ma non ha parlato affatto della sua presunta gravidanza. Non ha dunque ne smentito ne confermato, quale sarà la verità? Non ci resta che attendere un annuncio speciale da parte dei diretti interessati.