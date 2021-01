Provate ad indovinare chi è questa bellissima bambina in foto col suo papà: oggi è una modella ed attrice molto amata, capito chi è?

Una dolcissima bambina su una giostra abbracciata dal papà: un’immagine davvero molto tenera, che trasmette tanto amore. Quella bambina dai capelli chiari e gli occhi scuri è poi diventata una donna bellissima, molto forte e di grande talento. Vi anticipiamo che si tratta di un’ex concorrente del Grande Fratello e di Pechino Express, che ha origini casertane, ha quasi 36 anni ed ha fatto parte della seconda stagione della fiction ‘I bastardi di Pizzofalcone’.

La bambina in foto è una modella ed attrice bellissima: il gravissimo lutto che l’ha colpita

La protagonista della foto, appartenente al suo profilo Instagram, è Francesca Fioretti, amatissima modella ed attrice che abbiamo conosciuto per la prima volta nel 2009, alla nona edizione del Grande Fratello. Al reality di Canale 5 si fidanzò con colui che poi vinse quell’anno, Ferdi Berisa. Laureata in Economia aziendale, dopo il reality Francesca, bella come poche, è diventata una modella ed ha studiato per diventare attrice. Il GF non è stato l’unico reality della sua carriera: nel 2013 ha infatti partecipato a Pechino Express in coppia con Ariadna Romero. Una vera passione quella della moda per lei, tanto che l’ex gieffina è diventata anche una stilista con due collezioni di costumi da lei create per Wikini Beachwear. Oggi Francesca recita molto a teatro e si dedica a sua figlia Vittoria, nata nel 2016. Come molti ricorderanno, il padre della bambina, il calciatore della Fiorentina Davide Astori, purtroppo morì nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2018 a causa di un malore.

L’avevate riconosciuta? I lineamenti del viso sono molto simili a quelli di adesso: una cosa è certa, Francesca Fioretti è sempre stata bellissima.