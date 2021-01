Francesca Cipriani, avete mai visto la mamma della showgirl? Somiglianza incredibile.

Era il 2006 quando è diventata famosa grazie alla partecipazione al Grande Fratello. E, da quell’anno, è diventata un volto fisso nella nostra tv. Parliamo di Francesca Cipriani, che nella casa più spiata della tv si è fatta conoscere per la sua simpatia e la sua stravaganza, oltre alla sua bellezza. Dopo il GF, l’abbiamo vista in tantissime trasmissioni, tra cui l’Isola dei famosi, i programmi di Barbara D’Urso e la Pupa e il Secchione. In quest’ultimo la vedremo anche nella nuova edizione, che partirà giovedì 21 gennaio 2021 e sarà condotta per la prima volta da Andrea Pucci. Insomma, Francesca la consociamo benissimo, ma avete mai visto la sua mamma? Ecco uno scatto dolcissimo, pubblicato proprio dall’ex gieffina su Instagram.

Francesca Cipriani, avete mai visto la sua mamma? Bellissima come lei

Francesca Cipriani è pronta a tornare in tv nel ruolo di “pupa” per eccellenza. L’ex gieffina infatti affiancherà Andrea Pucci nella conduzione della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, che partir giovedì 21 gennaio su Italia Uno. Un’avventura super esilarante, che il pubblico non vede l’ora di seguire. Nel frattempo, però, la Cipriani è super seguita anche sui social, in particolare su Instagram, dove il suo profilo conta ben un milione di followers! Coi quali Francesca condivide foto e video delle sue giornate, ma anche scatti della sua quotidianità. E proprio sul suo Instagram, in occasione della festa della mamma di qualche anno fa, la bellissima Cipriani ha condiviso alcuni scatti in compagnia della sua mamma Rita. Curiosi di vederla? Ecco la foto pubblicata dalla showgirl:

Eh si, è proprio il caso di dirlo: quando la bellezza è una dote di famiglia! Un rapporto speciale, quello che lega Francesca a mamma Rita, spesso intervenuta in tv, soprattutto dalla D’Urso, per supportare e difendere la figlia nel corso delle sue esperienze lavorative. E voi, seguirete la nuova edizione de la Pupa e il Secchione?