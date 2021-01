Ecco chi è il fidanzato di Gaia Gozzi: si chiama Daniele ma il suo nome d’arte è Orang3, è conosciuto da tutto il popolo musicale italiano!

Gaia Gozzi è la cantante italiana che abbiamo conosciuto prima ad X Factor, nella decima edizione del talent, e poi ad Amici. Grazie al programma di Maria De Filippi ha raggiunto la notorietà a seguito della sua vittoria: la giovane ha una voce che avrebbe, prescindere dal primo posto nel talent, conquistato tutti. Nata da mamma brasiliana e papà italiano, è nata a Guastalla ma vive a Viadana (Mantova). Gaia con i suoi brani ha fatto cantare e divertire migliaia di italiani: il 17 dicembre è arrivato un annuncio davvero sensazionale. Sarà una delle partecipanti al Festival di Sanremo 2021 con il brano Cuore amaro. Ma parliamo qui della sua vita privata: sapete con chi è fidanzata? E’ un produttore musicale di artisti italiani famosi. Vi raccontiamo tutto…

Gaia Gozzi, chi è il fidanzato Daniele: ha lavorato con famosissimi artisti italiani

Gaia Gozzi è fidanzata con Daniele Dezi, in arte Orang3: fa parte del duo di producer Frenetik&Orange. E’ diventato famoso nel panorama musicale perchè ha collaborato con artisti italiani di un certo calibro. E’ nato a Roma ed è il chitarrista fisso nei concerti di Coez. Orang3 è l’uomo dietro tanti successi grazie al duo di cui fa parte. Sui social si descrivono: hanno iniziato a collaborare, lui ed il suo socio, nel 2007 suonato con i Frank Sent Us. Dopo aver diviso il palco con artisti come Chemical Brothers, L N Ripley, hanno iniziato, nel 2009, produzioni nel mondo del rap. Hanno suonato dal vivo e realizzato brani per artisti italiani davvero famosi come Gemitaiz, Madman, Achille Lauro, Salmo, Coez, Victor Kwality, Clementino, Noyz Narcos, Ensi, Fred De Palma.

Sul web si legge che Daniele è papà di una bambina di 7 anni. Su Instagram, il suo profilo porta il nome di Orang3fsu.