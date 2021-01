Clamorosa gaffe della regia del GF VIP: nella Casa si è diffuso un audio che non dovevano ascoltare i concorrenti, ecco cosa è successo.

I riflettori sono tutti puntati sulla Casa del Grande Fratello VIP. Proprio nelle ultime ore è successo qualcosa di inimmaginabile. Come sappiamo, il reality ha deciso di proseguire la messa in onda. Il programma non terminerà l’8 febbraio bensì durerà sino a fine mese. Per questo motivo è stata data la possibilità ai concorrenti di fare una telefonata ai propri affetti. Tommaso Zorzi ha chiamato la sua mamma, la quale, ha litigato con uno degli autori durante la telefonata. L’influencer milanese dopo aver chiacchierato al telefono con sua madre, ha raccontato ai suoi coinquilini il contenuto della chiamata: la signora ha rassicurato il figlio dicendogli di fare ciò che si sente. Tommaso ha poi aggiunto una piccola ‘lite’ avvenuta tra mamma Armanda ed un autore del GF: la signora avrebbe risposto ad uno del programma dopo esser stata ripresa per aver detto qualcosa che non poteva dire. “Lei faccia l’autore, io faccio la mamma” sono state le parole della mamma di Tommaso agli autori. Poche ore fa però la regia del GF VIP è stata protagonista di una gaffe davvero clamorosa.

GF VIP, ‘gaffe’ della regia su Tommaso: l’audio si diffonde in Casa, è successo poco fa

Nel pomeriggio, all’improvviso, una voce dall’alto si è diffusa in tutta la casa. Era la voce di uno della regia del GF VIP che non si è accorto di avere il microfono acceso anche con i concorrenti. “Ragazzi, vi ricordo che non dobbiamo…dobbiamo evitare proprio i contatti, anche esterni, con Tommaso eh“ sono le parole che si sono sentite in tutta la Casa.

I Vipponi presenti in Casa si sono subito interrogati su cosa fosse accaduto. “Che vuol dire? Cosa vuole dire evitare contatti anche esterni con Tommaso?” sono le parole dei concorrenti, in particolare di Giulia, Pierpaolo ed Andrea che si sono subito interrogati sull’accaduto. Sul web intanto è scoppiata anche la polemica contro il GF VIP: molti telespettatori pensano che gli autori non vogliono che qualcuno convinca Zorzi ad abbandonare il gioco.