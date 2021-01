GF Vip, Rosalinda sfoga i suoi dubbi: “Non c’è più un noi… è finita”, relazione al capolinea?

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un successo enorme, questo ovviamente è dovuto alle dinamiche che ogni giorno si creano all’interno della casa. I concorrenti tra confronti accesi e confessioni inaspettate sanno inconsapevolmente come mantenere alta l’attenzione del pubblico. Questa settimana sono molti i momenti che hanno conquistato i telespettatori, precisamente, proprio nella serata di ieri, c’è stata una prova di recitazione, infatti, a coppie hanno provato la scena dell’amatissimo film Titanic, quando Rose e Jack si trovano fuori in un momento davvero emozionate, il tutto accompagnato da un bacio passionale. I concorrenti, possiamo dirlo, sono stati molto bravi, tutti hanno dimostrato in qualche modo, di poter essere capaci di abbracciare la recitazione, chi più e chi meno. Ma intanto, I fan del Gf Vip sono sempre attenti a quanto avviene all’interno della casa, e non sono passate inosservate alcune parole di Rosalinda, rivolte al suo fidanzato Giuliano.

GF Vip, Rosalinda spiazza tutti, è decisa: “Non c’è un noi”, la sua relazione è conclusa?

Come abbiamo anticipato, il pubblico è molto attento a quanto avviene all’interno del reality, dato che i colpi di scena sono all’ordine del giorno. A mantenere alta l’attenzione, è stato un momento che ha visto protagonista Rosalinda. La concorrente ha confessato parole ancorate al dubbio, rivolte al suo fidanzato Giuliano. “Non sento un noi... quando io sono andata a Milano, a vivere con lui, si è svegliato una mattina e ha detto non sono più innamorato di te. In quel periodo per lui non andava bene”, ha raccontato l’attrice in lacrime.

Gli altri compagni hanno cercato di capire la situazione, per sostenerla, e darle alcuni consigli. Rosalinda fiera ha però dimostrato tutta la sua forza: “Non è più tempo per me di soccombere, c’è bisogno di uno step successivo, altrimenti è finita. Io non sento di pensare insieme”. Parole molto dure che hanno lasciato spazio a tanti dubbi e malesseri.