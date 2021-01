Clamorosa anticipazione su “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, a rivelarlo è il conduttore Andrea Pucci: ecco le sue parole

La pupa e il secchione è un reality show andato in onda per la prima volta nel settembre del 2006 su Italia 1. La trasmissione è stata poi riproposta nel 2010, sempre sullo stesso canale, ed infine è tornata l’anno scorso con un nuovo format, includendo anche i pupi e le secchione. Il programma è la versione italiana del reality show Beauty and the Geek, trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti nel 2005. È definito dagli autori come un “esperimento sociale”. La quarta edizione del reality show inizierà questa sera, giovedì 21 gennaio 2021, e sarà condotta dal comico e presentatore Andrea Pucci. L’anno scorso, invece, il conduttore era Paolo Ruffini. Pucci sarà accompagnato da Francesca Cipriani, ex concorrente del reality show.

La Pupa e il Secchione e Viceversa, clamorosa anticipazione

Questa sera andrà in onda la prima puntata della quarta edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Il reality show sarà condotto dal comico e presentatore Andrea Pucci, accompagnato da Francesca Cipriani. Il cast della quarta edizione del programma è così composto: Alberto Bartozzi, Andrea De Santis, Giulia Orazi, Gianluca Tornese, Jessica Bucci, Laura Antonelli, Linda Taddei, Luca Marini, Matteo Diamante, Matteo Pisano, Mattia Garufi, Miryea Stabile, Sara Hafdaoui, Silvia Gandini, Stephanie Bellarte. Tra i protagonisti del reality show sono presenti anche volti già noti ai telespettatori. Gianluca Tornese, ad esempio, è stato un corteggiatore di Uomini e Donne.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore Andrea Pucci si è lasciato sfuggire una clamorosa anticipazione sulla quarta edizione del reality show. Il comico ha infatti dichiarato: “Prendendo spunto dalle polemiche abbiamo cercato di mettere a posto il programma, abbiamo fatto un esperimento sociale dove abbiamo cercato di fare incontrare due mondi apparentemente lontani. Alla fine, peraltro, un amore è nato fra un secchione è una pupa. E abbiamo vinto”. Chi saranno i due protagonisti del programma che si sono innamorati?