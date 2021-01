La Pupa e il Secchione e Viceversa, chi è Jessica Bucci: età, lavoro ed instagram della nuova concorrente.

Quest’anno, al timone dell’amatissima trasmissione La Pupa e il Secchione e Viceversa ci sarà proprio lui, Andrea Pucci, affiancato dalla prorompente Francesca Cipriani. Sicuramente, la coppia televisiva saprà come sorprenderci. La prima puntata andrà in onda fra poche ore, proprio questa sera, giovedì 21 gennaio. Come abbiamo avuto già modo di vedere, i concorrenti sono stati scelti; alcuni non sono nuovi, infatti, sono stati presenti in passato in altri programmi, altri, invece, non hanno mai toccato il mondo dello spettacolo. Le pupe selezionate sono tutte bellissime, dal grande fascino e dall’avvenenza notevole, ma ovviamente dovranno dimostrare anche altro, proprio per questo sono arrivate all’interno del programma. Tra di loro, presente Jessica Bucci, una ragazza abruzzese, lontana dalle luci dei riflettori. Scopriamo insieme chi è la nuova concorrente.

La Pupa e il secchione e viceversa, chi è la nuova concorrente Jessica Bucci: età, lavoro ed instagram

E’ tutto pronto, La Pupa e Il secchione e viceversa tornerà proprio questa sera, sotto la conduzione del comico più amato, ovvero Andrea Pucci. Il cast è stato già scelto: scopriamo qualcosa in più sul conto di Jessica Bucci. A quanto pare, la nuova pupa è decisamente un volto nuovo del mondo dello spettacolo. Ha 25 anni, è nata ad Avezzano, ma vive, sembrerebbe a Torino. Lavora come commessa e modella; intorno alla sua persona, non ci sono molte informazioni al riguardo. Sicuramente, Jessica si farà conoscere all’interno del programma, e conquisterà il pubblico, non solo con la sua bellezza, ma anche con le sue doti.

Su instagram, dove ha un profilo blindato, si definisce Lunatica e caotica. I suoi scatti sono da togliere il fiato; non sembra essere incline a pubblicare molto, ma dalle poche foto presenti, possiamo dire che possiede una bellezza particolare. Proprio questa sera, come abbiamo più volte ribadito, ci sarà anche lei nel cast. Ovviamente, affiancata da un secchione, dovrà dimostrare le sue forti capacità, per poter arrivare alla fine, e ottenere la vittoria. Chi riuscirà a dimostrare maggior costanza? Lo scopriremo soltanto seguendo le nuove puntate de La Pupa e Il secchione e viceversa. Tenetevi pronti, ci saranno sicuramente tantissimi colpi di scena!